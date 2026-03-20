Detenido un hombre con tres reclamaciones judiciales en el segundo día del GAR de la Policía Local de Sevilla

Resultado del operativo del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada en la calle del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla se ha saldado con más de 200 servicios entre los que destacan la intervención de diversas armas, cinco actas por tenencia de drogas y un varón detenido por tres reclamaciones judiciales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, este jueves se ha detenido a un varón de 24 años que contaba con tres reclamaciones judiciales y fue detectado por su actitud sospechosa durante un control de seguridad ciudadana.

Asimismo, se han intervenido un total de 4 armas; una carabina de aire comprimido, dos cuchillos y una navaja de grandes dimensiones. Y se ha actuado con una persona sin hogar que "estaba generando problemas con los vecinos por su actitud violenta y por ocupar la vía púbica con sus enseres", entre otros servicios.

El Consistorio ha indicado que en los dos días que lleva funcionando el GAR de la Policía Local, se han realizado diferentes servicios en toda la ciudad entre los que destacan las 405 actuaciones llevadas a cabo en el barrio del Cerezo de la Macarena.

Durante este periodo, se ha identificado a 236 personas, se han inspeccionado más de un centenar de vehículos y se han llevado a cabo una decena de actas de drogas, entre otras actuaciones.

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla es un equipo especial que reconoce y perimetra las zonas de actuación y despliega sus efectivos tanto con controles estáticos como con patrullajes en los vehículos policiales y a pie para poder recabar una mayor información gracias a la colaboración ciudadana.

Un importante dispositivo que en estos primeros días se ha centrado sobre todo en la zona de El Cerezo en el que los agentes del grupo especial han actuado en coordinación con los policías locales que habitualmente trabajan en el del distrito.

El Ayuntamiento ha destacado que los policías han recibido en sus primeros días de trabajo "una gran acogida por parte de los vecinos de Sevilla que les han profesado numerosas muestras de agradecimiento por la puesta en marcha de la nueva unidad".

La nueva Unidad de Intervención es un grupo táctico formado por 36 agentes, 30 policías, 4 oficiales, un Inspector y un Intendente Principal. Los agentes de esta nueva unidad han pasado por un proceso selectivo y una formación muy rigurosa que se mantendrá de forma continua para lograr tener un equipo de élite y que contará además con una dotación, uniformes, vehículos y sede específica.