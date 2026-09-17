Detenido en Málaga por el homicidio con arma de fuego de un varón de 45 años el 15 de agosto en Utrera (Sevilla)

Los agentes de la Guardia Civil, en la vivienda donde se hallaba escondido el autor del homicidio de un vecino de Utrera el pasado 15 de agosto - GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido en la provincia de Málaga al presunto autor de un homicidio cometido el pasado 15 de agosto en la barriada del Tinte de la localidad de Utrera (Sevilla), donde un varón de 45 años de edad recibió varios impactos de bala tras una discusión.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Utrera junto con los servicios sanitarios, que localizaron a la víctima con dos impactos de arma de fuego en el torso, por lo que fue trasladado rápidamente al Hospital de Alta Resolución de la localidad sevillana debido a la gravedad de las heridas que presentaba, si bien falleció durante su evacuación.

La Guardia Civil centró su investigación sobre un vecino de este municipio, con quien, presuntamente, la víctima tenía desavenencias previas. Los agentes sospecharon que ambas personas se encontraron en la barriada y en plena vía pública mantuvieron una fuerte discusión, y que, posteriormente, el ahora arrestado habría realizado varios disparos con un arma corta de fuego que alcanzó a la víctima en dos ocasiones.

A raíz de estos hechos, el supuesto autor de los disparos huyó rápidamente de la localidad con ayuda de familiares. La investigación llevó a los agentes hasta el término municipal de Canillas, en la provincia de Málaga, donde le localizaron e identificaron escondido en una vivienda aislada en una zona de monte y de difícil acceso.

Tras un amplio dispositivo, los agentes procedieron a la entrada en la vivienda y posterior detención del sospechoso. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Homicidios del Área de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla, finalizó con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona como presunto autor de un delito de homicidio, siendo decretado su ingreso en prisión de manera inmediata.

La Guardia Civil continúa con la investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales, así como la posible responsabilidad de otras personas.