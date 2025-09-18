Detenido en Sevilla un policía nacional de la Comisaría de la Macarena por el robo de sustancias estupefacientes

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional de la Comisaría de la Macarena de Sevilla ha sido detenido por sustracción de sustancias estupefacientes, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El hecho de que el policía sea "daltónico" ha sido clave en el esclarecimiento del caso, ya que confirmó las sospechas de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, al confundir en uno de sus "cambiazos" una cantidad pequeña de cocaína por "una vitamina de color rosa", tal como ha publicado Diario de Sevilla.

Según ha asegurado el citado medio, el agente ha quedado en libertad provisional, aunque la Fiscalía pidió su ingreso en prisión provisional.