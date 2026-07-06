Detenido por usar 'sumisión química' para robar en sus domicilios a víctimas que conocía mediante una app de citas

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de varios robos en domicilio mediante el método conocido como 'sumisión química'. La investigación se inició tras detectarse varias denuncias de víctimas que habían sido contactadas por el investigado a través de una aplicación de citas.

Tras ganarse su confianza y acceder a sus domicilios, aprovechaba cualquier descuido para introducir en sus bebidas, sin su consentimiento, una mezcla de cocaína y benzodiacepinas con la finalidad de dejarlas inconscientes, detalla la Policía en una nota de prensa.

Las víctimas permanecían inconscientes durante horas como consecuencia de la ingesta de estas sustancias y, al despertar, presentaban una "profunda desorientación, mareos y malestar general". En algunos casos los síntomas persistieron durante varios días, siendo necesario el traslado al hospital.

Aprovechando el estado de indefensión de las víctimas, el investigado registraba minuciosamente las viviendas y sustraía cuantos objetos de valor encontraba a su alcance, entre ellos teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos de fácil comercialización.

Además, abandonaba los domicilios llevándose los teléfonos móviles de sus citas, dejándolas de ese modo incomunicadas y mostrando total indiferencia por las graves consecuencias que las sustancias administradas pudieran ocasionar en su salud e integridad física.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar al presunto autor, reconstruir sus movimientos y localizarlo en Barcelona, ciudad a la que se había desplazado con la intención de eludir la acción policial. La colaboración entre las plantillas de Policía Nacional en Sevilla y Barcelona hizo posible culminar la investigación con su detención.

La operación continúa abierta y los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas, tanto en Sevilla como en otras ciudades españolas, por lo que siguen las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la localización de posibles perjudicados que aún no hayan presentado denuncia.