La DGT intensifica la vigilancia del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en la provincia de Sevilla

Archivo - Una menor viaja en el asiento trasero de un vehículo sentada en una silla homologada. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante esta semana, desde el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se va a desarrollar una nueva campaña de vigilancia de utilización del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil en las distintas carreteras de la provincia de Sevilla.

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios. Esta campaña es muy importante en el marco de la prevención, "ya que se enfoca en proteger las vidas de todos, especialmente, de menores que viajan con nosotros".

El año pasado, en solo siete días, se contaron más de 6.000 vehículos que fueron controlados en la provincia y se detectaron 77 personas que viajaban sin la protección básica, "que puede marcar una importante diferencia".

Además, más de la mitad de esas infracciones se dieron en carreteras convencionales, donde los accidentes suelen tener mayor gravedad. "Es importante recordar que el cinturón reduce a la mitad el riesgo de fallecer y los sistemas de retención infantil pueden evitar hasta un 75% de las lesiones que sufren los niños y niñas en caso de accidente".

CAMPAÑA DE LA DGT EN 2025

En la última campaña de estas características realizada en la provincia de Sevilla, desarrollada durante siete días, se controlaron un total de 6.265 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses. Como resultado de estos controles, se formularon 77 denuncias a conductores o pasajeros que no hacían uso del sistema de retención obligatorio.

Los datos también reflejan que más de la mitad de las infracciones (55,8%) se registraron en carreteras convencionales, las vías donde se produce un mayor número de víctimas mortales y donde los accidentes suelen tener consecuencias más graves.

En cuanto al tipo de infracciones detectadas, 73 adultos fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad, de los cuales 39 eran conductores y 34 pasajeros. Además, los agentes detectaron cuatro menores que viajaban en los asientos traseros sin utilizar el sistema de retención infantil o haciéndolo de forma incorrecta.

La normativa vigente establece la obligatoriedad de que los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Diversos estudios señalan que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían evitarse con un uso correcto de estos dispositivos.