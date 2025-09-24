El Día Europeo de las Lenguas llega a Sevilla con actividades para "poner en valor" a los traductores de la UE

Archivo - La Universidad de Sevilla cuenta con un Centro de Documentación Europea. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla (US) ha iniciado un ciclo de actividades con motivo del Día Europeo de las Lenguas 2025 para "poner en valor la diversidad lingüística de Europa y fomentar el conocimiento de las oportunidades profesionales vinculadas a este ámbito en la Unión Europea (UE)".

Según ha informado el Centro en una nota, las actividades, coordinadas junto con el Departamento de Filología y Traducción de la US y la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), tendrán lugar en diversas fechas.

Por un lado, el próximo 25 de septiembre a las 12,00 horas en el Salón de Grados del Edificio 7 de la UPO se celebrará el seminario "Día Europeo de las Lenguas: claves para ser traductor/a e intérprete en las instituciones europeas", dedicado a analizar las claves para acceder a la carrera de traductor/a e intérprete en las instituciones europeas.

La jornada contará con la participación de especialistas en traducción e interpretación que ofrecerán orientaciones prácticas sobre los requisitos, competencias y procesos deselección en la UE.

Además, se habilitará un stand informativo, dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público interesado, con recursos y materiales sobre las instituciones europeas y las posibilidades de formación y empleo en el campo de la traducción y la interpretación.

Por su parte, del 22 de septiembre al 10 de octubre tendrá lugar en el Patio de la Cristalera de Filología US la exposición temporal 'La traducción, lengua de Europa', que pretende " reivindicar la aportación de los traductores e intérpretes a la cultura europea".