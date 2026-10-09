Día Mundial de los Jardines Botánicos en Sevilla: El Arboreto abre sus puertas con itinerarios guiados y actividades

Archivo - Hojas de arce en en una imagen de archivo. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jardín botánico El Arboreto celebrará el Día Mundial de los Jardines Botánicos con una programación especial abierta a toda la ciudadanía del 13 al 18 de octubre, con acceso gratuito e itinerarios botánicos guiados para acercar a los visitantes el valor de la biodiversidad y la importancia de la conservación vegetal.

De esta manera, este jardín gestionado por Emasessa se unirá a una celebración internacional que se conmemora el segundo viernes de octubre y reconoce la contribución de los jardines botánicos a la conservación de especies, la investigación científica y la educación ambiental.

Ubicado junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Carambolo, en Camas (Sevilla), El Arboreto es un espacio dedicado a la conservación y divulgación del patrimonio vegetal y a la sensibilización sobre la relación entre el agua, la biodiversidad y los ecosistemas.

ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE TODA LA SEMANA

El jardín permanecerá abierto al público en horario de 10,00 a 14,30 horas con acceso gratuito, además de que durante el fin de semana se celebrarán itinerarios botánicos guiados dirigidos a todos los públicos, con dos turnos diarios: de 11,00 a 12,30 horas y de 12,30 a 14,00 horas. Así, las visitas permitirán recorrer el jardín y conocer algunas de las especies vegetales que alberga este espacio ambiental.

Igualmente, habrá un taller telescopio de 10,00 a 14,00 horas los días 17 y 18 de octubre ubicado en un mirador del jardín por el cual se puede realizar visuales panorámicas de Sevilla.

Además, la programación incluirá actividades educativas dirigidas a alumnado de Educación Primaria de distintos municipios del ámbito de actuación de Emasesa. En ellos, los escolares participarán en talleres sobre el ciclo integral del agua, cambio climático y plantación de semillas con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la relación entre los recursos hídricos, la vegetación y el equilibrio de los ecosistemas.

En este contexto, las actividades se desarrollarán en los colegios San Pedro Crisólogo y Tartessos, de San Juan de Aznalfarache; Virgen de Gracia, de El Ronquillo; y Maestro Rafael Bravo Martín, de Alcalá del Río.

Con esta programación, Emasesa quiere contribuir a difundir el conocimiento sobre los jardines botánicos como espacios de conservación, aprendizaje y contacto con la naturaleza, al tiempo que acerca a la ciudadanía los valores ambientales asociados a la gestión sostenible del agua y la protección de la biodiversidad.