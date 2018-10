Díaz (PSOE-A) asegura que los andaluces ven a Arenas como un "fullero" que no merece "dirigir los destinos" de Andalucía

Actualizado 06/12/2011 12:20:42 CET

Afirma que para los socialistas ya no hay "desierto que atravesar", sino que ahora toca volcarse para ganar las autonómicas

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida de que los andaluces ven al presidente del PP-A, Javier Arenas, como un "fullero" y como una persona "que no es de fiar", por lo que no merece "dirigir los destinos" de Andalucía. Díaz ha querido dejar claro que el PSOE-A se crece en las "adversidades" y que los socialistas se van a "dejar la piel" para lograr la confianza mayoritaria de los andaluces en las elecciones autonómicas de marzo.

En una entrevista con Europa Press, Díaz, preguntada sobre la encuesta incluida en el Barómetro 2011 del IESA que da una ventaja de 10,4 puntos al PP-A sobre el PSOE-A en las elecciones autonómicas, ha indicado que cuando hay unas elecciones "no sirven las encuestas, porque lógicamente los ciudadanos han hablado en las urnas, lo que es la encuesta real y la fotografía de como se sentían los ciudadanos el pasado de 20 de noviembre". Sobre esa encuesta real, que es el voto en urna, según ha recalcado, es sobre lo que los socialistas están trabajando. Para Díaz, una encuesta hecha un mes antes de que los ciudadanos votaran, "tiene la credibilidad que tiene".

Ha manifestado que aunque el del 20N ha sido un resultado "muy malo", los socialistas "ya no van a perder ni minuto más porque no tienen ni pausa ni prisa ni desierto que atravesar, sino mucho trabajo por delante para encarar las elecciones andaluzas" con éxito. Se ha mostrado convencida de que los 1,6 millones de andaluces que dieron su confianza al PSOE-A en los comicios nacionales están esperando que los socialistas les den una respuesta.

Para Díaz, el Comité Director del pasado miércoles, en el que el secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pidió un esfuerzo "titánico" para ganar las elecciones autonómicas, marca un "punto de inflexión" en el trabajo de los socialistas, "que ya estamos pensando en el mes de marzo". Ha querido dejar claro que este partido se crece en las adversidades y se ha mostrado convencida de que en marzo van a tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos porque "se van a dejar la piel para ello".

Ha puesto en valor el hecho de que se vaya a abrir un debate autonómico sobre lo que los andaluces quieren para esta comunidad y ha confiado en que los ciudadanos sepan diferenciar entre "qué partido defiende los intereses de esta tierra y responde a sus necesidades para el futuro y qué partido, cuando ha podido, no ha hecho nada por esta comunidad, como ha sido el caso del PP".

"En un debate autonómico, salimos a ganar no salimos a empatar ni a contestar a las encuestas", según ha sentenciado la dirigente socialista, para quien, pese a los sondeos, el PP está "a la misma distancia" de la Presidencia de la Junta que cualquier partido que se presente a las elecciones.

Ha señalado que los socialistas saben que son el partido "que mejor defiende los intereses de Andalucía, que sabe lo que necesita esta tierra y que tiene una hoja de ruta, lo que posibilita que pueda volver a tener la confianza de los andaluces".

Preguntada sobre si el PSOE-A contempla un escenario de pactos tras las elecciones autonómicas si no logra mayoría absoluta, Díaz ha querido dejar claro que los socialistas, cuando salen a disputar un proceso electoral, no "salen a pactar, sino a ganar".

El PP-A "HA MACHACADO" A ESTA TIERRA

En cuanto al PP-A, la dirigente socialista ha expresado que los andaluces se dan cuenta perfectamente de que ese partido "no arrima el hombro" para luchar contra la crisis y no piensa nunca en lo que interesa a los ciudadanos, al tiempo que no está dispuesto a llegar a acuerdos "porque antepone siempre sus intereses particulares" a los del conjunto de Andalucía.

Para Díaz, Arenas, que lleva "30 años recibiendo la desconfianza de los ciudadanos en las urnas", es una persona que "no es de fiar porque miente, no tiene escrúpulos a la hora de decir hoy una cosa y mañana la contraria, y es fullero", como ha demostrado con su conducta en el Parlamento andaluz, haciendo "dejación de sus funciones" más de una vez. "Tiene una actitud muy alejada de una persona que pretende tener la confianza de los ciudadanos para dirigir los destinos de Andalucía", según la dirigente socialista.

Se ha mostrado convencida de que los ciudadanos saben que en esta comunidad hay un Partido Popular que siempre ha pensado que para que a ellos les fuera bien, le tenía que ir mal a esta tierra, de manera que cuando ha tenido la oportunidad, no solo no ha contribuido a Andalucía, sino que la ha "machacado". "Eso está en la memoria reciente de los ciudadanos", ha señalado.

Para Díaz, los ciudadanos van a ser conscientes de que está vez su voto es mucho más útil que en otras ocasiones porque no "estamos jugando no sólo el Estado del bienestar, sino también el futuro de esta tierra que, aunque haya avanzado mucho en 30 años, tiene que seguir avanzando".

Ha manifestado que los socialistas quieren ganar la confianza de los ciudadanos por el esfuerzo, el trabajo y porque estamos pensando en Andalucía, mientras que el PP-A prefiere "ir a lomos del desempleo, de las dificultades y de la crisis para acceder al poder". Ha querido dejar claro que los socialistas andaluces serán leales con el futuro Gobierno de Mariano Rajoy, pero defendiendo, como lo han hecho ante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, aquello que pertenece y corresponde a esta tierra.