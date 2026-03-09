Un dictamen de la US concluye que la actividad minera "no genera impactos adversos" en el estuario del Guadalquivir

Archivo - Un barco navegando por el estuario del río Guadalquivir como foto de recurso. - PUERTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un dictamen científico elaborado por la Universidad de Sevilla (US), a través del Área de Ingeniería Química Ambiental, sobre la evolución del estado medioambiental del estuario del río Guadalquivir, en el área de influencia de la descarga de aguas depuradas de Cobre Las Cruces (CLC), ha concluido que la actividad industrial de esta compañía "no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario".

Se trata de un estudio riguroso llevado a cabo por un grupo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que a su vez está adscrito a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia). El dictamen, consultado por Europa Press, está centrado en el periodo 2010-2024, y señala, entre otras conclusiones, que los niveles de metales en el agua del estuario "se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental".

El estudio está fundamentado en informes oficiales y fuentes técnicas reconocidas, y se ha tomado como referencia más de 17.000 analíticas sobre aguas, sedimentos y biota. Para ello, se esgrime, entre otros argumentos, que el parámetro más representativo del vertido de aguas depuradas de CLC (cobre) presenta concentraciones en el agua "hasta cinco veces por debajo del límite normativo".

En el caso de los sedimentos, los niveles, igualmente, "se han mantenido muy por debajo de los valores ambientales de referencia". Añade el estudio que "no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC". Además, los análisis sobre la biota acuática indican "niveles acordes" con los criterios normativos.

El estado del medio del río Guadalquivir analizado "no presenta evidencias de haber sido contaminado gravemente por ninguna fuente puntual que llegara a afectar o pusiera en riesgo a los sedimentos estuarinos", es decir, "no se han encontrado evidencias que demuestren una alteración significativa del estado del medio receptor tras la puesta en marcha de la planta (minera)".

El informe también analiza y recoge la presencia de otras fuentes de metales en el estuario, como la actividad agrícola, los vertidos urbanos e industriales o la herencia minera de la cuenca del Guadalquivir a lo largo de su cauce.

Asimismo, se toma nota del sistema de gestión y tratamiento de aguas industriales de CLC, que se someten a un "exigente sistema de depuración previa a su descarga", con varios ciclos de control y analítica cuyos datos están a disposición en tiempo real por la Administración.

El comportamiento de los metales en el estuario refleja una "dinámica compartida" por otros grandes ríos europeos, añade el estudio. En este sentido, la dinámica fluvial que presenta el río desde la Presa de Alcalá del Río hasta su desembocadura "favorece la dispersión de los diferentes compuestos que, durante siglos, han caracterizado el funcionamiento de esta corriente superficial".

"La baja diversidad bentónica observada sistemáticamente en el estuario se atribuye principalmente a condiciones naturales del medio y a actividades agrícolas y urbanas", abunda el dictamen técnico, firmado por los profesores Navarrete Rubia y Romero González.