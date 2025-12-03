Díez-Picazo participa este jueves en la apertura del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la UPO de Sevilla

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo. - UPO

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, impartirá la lección inaugural del programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas titulada 'La costumbre internacional como parámetro de constitucionalidad' el próximo jueves 4 de diciembre a las 16,00 horas en el salón de grados 2 de la Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). El acto será presidido por el coordinador del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la UPO, Antonio Lazari.

Según ha detallado la institución académica en una nota, esta conferencia tiene como objetivo "profundizar en un aspecto de creciente relevancia para el análisis jurídico y favorecer un diálogo enriquecedor entre la teoría y su aplicación práctica en los más altos órganos jurisdiccionales". En este contexto, la presencia el magistrado Díez-Picazo en la apertura del programa constituye "una oportunidad para conectar la formación doctoral con los debates jurídicos contemporáneos y con la práctica de las más altas instituciones jurisdiccionales".

En contexto, Luis María Díez-Picazo es licenciado y doctor en Derecho y ha desarrollado una "sólida trayectoria académica" como catedrático de Derecho Constitucional antes de incorporarse a la carrera judicial. Desde 2008 forma parte del Tribunal Supremo, donde actualmente ejerce como magistrado de la Sala Tercera y su obra investigadora aborda "aspectos esenciales de la teoría constitucional, la organización del Estado y el control jurisdiccional, con especial atención a la relación entre el ordenamiento interno y el Derecho internacional". Asimismo, es autor de "numerosas publicaciones de referencia" y ha participado en grupos de trabajo y comisiones de estudio.

De esta forma, el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la UPO abarca dos grandes sectores de las Ciencias Sociales, como son el Derecho y Ciencias Políticas. Tal y como ha notificado la institución académica, en cada de uno de ellos se incluyen líneas de investigación "muy avanzadas" y que responden a un "alto grado de excelencia" de los grupos de investigación presentes. Así, el programa se enmarca en una experiencia "muy consolidada" en la UPO respecto a doctorados jurídicos y de ciencia política, de relevancia internacional y prestigio científico.