La Diputación abre la segunda convocatoria anual del FEAR con 42,5 millones restantes de la primera

Publicado 12/12/2018 16:54:18 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Después de que la Diputación de Sevilla saldase la convocatoria inicial de este año del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), mediante el que ofrece adelantos a los ayuntamientos con cargo a la posterior recaudación de sus tributos, con la asignación de anticipos por importe de más de 34,4 millones de euros a 42 municipios y una mancomunidad, la citada institución ha abierto la segunda convocatoria anual de este instrumento de financiación, con 42,5 millones de euros.

Recordemos que la convocatoria inicial de 2018 de este instrumento de apoyo económico a los ayuntamientos contaba con 77 millones de euros, 70 inyectados por la Diputación y siete por su Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef).

De nuevo, el FEAR ha contado con cinco líneas diferentes de anticipos a coste cero para los ayuntamientos de la provincia que decidan solicitar los mismos, para reintegrarlos después a través de la recaudación de sus tributos que tiene encomendada el Opaef.

La primera de las cinco líneas de anticipos está destinada a afrontar remanentes negativos de tesorería y los gastos que pesen sobre los ayuntamientos por sentencias firmes, contando con un plazo de devolución de cinco meses. La segunda está destinada a la financiación de inversiones, con un plazo de reintegro de 110 meses, mientras la tercera se dirige a la refinanciación de deudas a largo plazo con el mismo plazo de devolución.

La cuarta línea de anticipos está destinada a la cancelación de deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Estatal, también con un plazo de 110 meses para su reingreso, y la quinta y última está habilitada para afrontar deudas de corto plazo con un plazo de devolución de once meses.

FONDOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Y tras ser ofertados los citados 77 millones de euros en forma de anticipos sin intereses para los ayuntamientos sevillanos, a merced a las peticiones recibidas, la convocatoria inicial se saldó con adelantos por valor de más de 34,4 millones de euros a 42 consistorios y una mancomunidad.

Con el montante restante, la Diputación ha abierto ya la segunda convocatoria de este año, dotada con 42,5 millones de euros. Para la adjudicación de los fondos de esta segunda edición, la Comisión de Valoración atenderá en primer lugar, y con carácter preferente, a aquellos ayuntamientos que no hayan concurrido a la anterior convocatoria de 2018; en segundo lugar a aquellos que habiendo concurrido no resultasen beneficiados; y , por último, a aquellas entidades locales que habiendo sido objeto de concesión en la anterior convocatoria, no hayan agotado el límite máximo del anticipo ordinario neto previsto para 2018 en función de las líneas a la que optaron.

Así, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido que con instrumentos como este, la institución provincial pretende que "el máximo de los recursos posibles llegue a las arcas municipales y permitan la mejora continua de las infraestructuras y servicios que se ofrecen a la ciudadanía".