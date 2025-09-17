La Diputación, en la celebración de los 100 años de Radio Sevilla: "Este medio está más de moda que nunca"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la gala del centenario de Radio Sevilla en el Pabellón de la Navegación, a 16 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado en el acto conmemorativo organizado por la SER por el centenario de la emisora Radio Sevilla. Durante su intervención ha valorado el papel que cumple la radio y, en particular, esta emisora en la provincia.

El presidente de la entidad provincial ha aprovechado su alocución para agradecer a personalidades destacadas del mundo del periodismo que "hacen de la radio uno de los medios de comunicación predilectos a la hora de buscar la actualidad informativa". Así, tras sus palabras de reconocimiento ha subrayado que "la radio está más de moda que nunca", añadiendo que "a la radio muchos han intentado enterrarla a lo largo de los años, pero siempre está ahí como una grandísima compañera".

"Radio Sevilla, por encima de todo, también es compañía, es cercanía y está en todas nuestras casas. Es una gran compañera para la soledad", ha destacado el mandatario provincial.

Durante el acto, el presentador y humorista Manu Sánchez ha realizado una entrevista a Iñaki Gabilondo, quien fue director de Radio Sevilla en los inicios de su carrera.