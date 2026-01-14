Diputación y diez municipios de la provincia de Sevilla reciben dos millones en ayudas del Gobierno por inundaciones

Archivo - Carretera inundada en Lora del Río por la borrasca Konrad en marzo de 2025. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado este miércoles la asignación de las subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial en aquellos territorios que han sufrido graves daños como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

Entre los territorios afectados se encuentra la provincia de Sevilla, la cual fue incluida en la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" tras los daños sufridos por diversos fenómenos meteorológicos entre ellos la borrasca Konrad.

En concreto, el Gobierno va a destinar 2.365.550,13 de euros a un total de 28 proyectos, diez corresponden a los presentados por Diputación de Sevilla, y los 18 restantes a los municipios de La Algaba, Los Palacios y Villafranca, Castilleja del Campo, Lora del Río, La Campana, Alcalá de Guadaira, Salteras, Utrera, El Cuervo y Aznalcóllar.

El objetivo principal de estas ayudas es financiar obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos y servicios esenciales que sean de titularidad municipal o provincial. Esto incluye, por ejemplo, el arreglo de calles, edificios de titularidad municipal afectados, alumbrado, alcantarillado, parques o la propia red viaria de la Diputación de Sevilla.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que esta cifra supone "subvencionar el 50% del coste total de las obras que asciende a 4.731.100,34 euros".

Los ayuntamientos sevillanos afectados, así como las mancomunidades y la propia Diputación Provincial de Sevilla, fueron las entidades encargadas de remitir las solicitudes, en estrecha colaboración con la Subdelegación del Gobierno y con la supervisión de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.