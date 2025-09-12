Diputación nombra a personas expertas en materia de género para el jurado del III Premio de Ensayo 'Guiomar'

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Premio Provincial de Ensayo 'Guiomar' que organiza la Diputación de Sevilla se encuentra en fase de valoración de los trabajos tras la recepción de estos, que según el Área de Cohesión Social e Igualdad han superado en número a los recibidos en la pasada edición.

Los trabajos, premiados con hasta 4000 euroa, tienen como objetivo principal promover el estudio y la reflexión sobre la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Esta iniciativa, puesta en marcha para conmemorar en Día Internacional de las Mujeres desde la Diputación, también incluye la edición y publicación física de los ensayos galardonados, explica en un comunicado.

Así, tras el periodo de subsanación de errores, se ha procedido al nombramiento oficial de las personas que compondrán el Jurado de esta presente convocatoria. Para ello se han propuesto cinco integrantes, todas ellas de reconocida experiencia y trayectoria en materia de género.

De este modo, la composición del jurado del citado premio queda de la siguiente manera: Mónica Domínguez, delegada del Rector para la Igualdad de Género y profesora titular de la Universidad Pablo de Olavide; María Teresa Padilla, responsable de la Promoción de la Perspectiva de Género de la Unidad de Igualdad y Catedrática de la Universidad de Sevilla; Eva Morilla, del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación; Josune Arriaga, técnica de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación; Dolores Lobillo, técnica del Área de Cultura y Ciudadanía.