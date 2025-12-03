La Diputación presenta una nueva campaña de promoción del mantecado y polvorón de Estepa (Sevilla) en Madrid

Campaña de productos de Estepa (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y de su marca Sabores de la Provincia de Sevilla, ha llevado a cabo una nueva edición de la campaña promocional del mantecado y el polvorón de Estepa, para "reforzar su imagen" dentro y fuera de Andalucía. Esta es la tercera edición, según ha concretado la institución provincial, de una iniciativa que combina difusión audiovisual en salas de cine andaluzas con una acción de gran impacto en soportes digitales situados en pleno centro de Madrid.

Según ha informado la institución provincial en una nota, con motivo del lanzamiento, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido un encuentro en la sede de la sociedad provincial con el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz; la delegada de Turismo del Ayuntamiento estepeño, María Ascensión Castillo; y el presidente del Consejo Regulador IGP Mantecados y Polvorones de Estepa, José María Fernández.

Hans ha destacado en este sentido que los mantecados y polvorones de Estepa "forman parte del imaginario de la Navidad en España y constituyen una de las señas de identidad gastronómica más reconocibles de nuestra provincia". Asimismo, ha subrayado que desde Prodetur y Sabores de la Provincia de Sevilla se sigue apostando por dar visibilidad a estos productos y por apoyar "una campaña que contribuye a reforzar su proyección y el trabajo de un sector clave para la economía local".

La campaña llegará a las pantallas digitales del cine Capitol Gran Vía, en Madrid. La emisión está prevista entre el 4 y el 10 de diciembre, con una programación de 19,5 horas diarias, 18 pases por hora y un total de 2.268 emisiones a lo largo de la semana. Se trata de una acción que, según la Diputación, permitirá superar los 800.000 usuarios impactados y alcanzar más de 1,5 millones de impactos, reforzando la visibilidad de la marca en un enclave de máxima notoriedad.

De forma paralela, un spot promocional se proyectará en 255 salas pertenecientes a 22 complejos cinematográficos de cadenas como Yelmo, Kinepolis, Mk2 y Cinesa, distribuidas por todas las provincias andaluzas: Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería y Jaén. Con ello se garantiza una amplia cobertura durante la campaña navideña.

El Consejo Regulador del Mantecado y Polvorón de Estepa, que cuenta con dos denominaciones de calidad otorgadas por la Unión Europea, está integrado por 18 de las 21 empresas de la localidad. Cerca de una decena de estas pymes forman parte de Sabores de la Provincia de Sevilla.