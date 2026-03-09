Diputación reivindica para el olivar sevillano conciliación y relevo generacional durante los premios a mejores AOVE

El presidente de la Diputación, en el centro, con los premiados con los mejores AOVE de la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha entregado este lunes los premios a los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia de la última campaña, 2025-2026, en las tres modalidades que la institución convoca. Un acto en el que ha estado acompañado por el diputado de Servicios Públicos Supramuniciales, Gonzalo Domínguez, y su equipo de dirección y técnico, las personas integrantes del jurado y personalidades del sector oleícola y del olivar en la provincia.

El XXVIII Premio Diputación de Sevilla al mejor AOVE de la provincia se ha otorgado a Olivarera Sor Ángela de la Cruz, de Estepa, y lo ha recogido su presidente, Jaime Loring. En este certamen, el jurado había concedido además un accésit a la cooperativa Nuestra Señora de Fuensanta (de Corcoya-Badolatosa), que ha recibido la presidenta de esta almazara, Ana Mónica Fernández de Santaella Martín Artajo, destaca la Diputación en una nota de prensa.

En lo que respecta al XVIII Premio Diputación de Sevilla al Mejor AOVE de las Sierras de Sevilla, lo ha recibido la Cooperativa San Sebastián, de Guadalcanal, en mano de su presidenta, Manuela Roque. Finalmente, el VI Premio Diputación de Sevilla al Mejor AOVE Ecológico de la Provincia, se ha otorgado a la Olivarera San José, de Lora de Estepa, que ha recogido su vicepresidenta, Inmaculada Villalba. Además, se había otorgado accésit a Ingeoliva S.L., de Lora del Río, que ha recogido Enrique de la Torre, su consejero delegado.

En su intervención, tras felicitar a las almazaras ganadoras y a las personas que las han representado en el acto, Javier Fernández ha querido destacar "la implícita satisfacción que supone consumir productos de la tierra". "Estos galardones son en verdad un reconocimiento y un premio a la motivación, para que quede constatado que hay mucha gente que os valora, que hay mucha gente detrás de vosotros y vosotras y que hay mucha gente que nos sentimos orgullosos del producto que nos presentáis".

Para el presidente, "la marca Sevilla en el ámbito del aceite va por muy buen camino: somos muy competitivos y hemos ocupado espacio singular de mercado en este mundo tan complejo, globalizado y con tantas amenazas. Un espacio de garantía, de determinación y sobre todo de calidad". "Detrás del olivar hay mucho más que una actividad económica. Estáis protegiendo el medio ambiente y esto es economía, esto es empleo, es historia milenaria y uno de los elementos más importantes para fijar población al territorio y todo ello sin perder el eje de la innovación en vuestra actividad", ha dicho.

El mandatario provincial ha pedido al sector "unidad y fortaleza" para afrontar los retos de futuro y para el que ha reivindicado "buscar un espacio que permita que la gente joven se quede y encuentre su desarrollo profesional en nuestros campos" y "espacios suficientes para la conciliación".

RESPALDO A UN SECTOR ESTRATÉGICO

Con estos premios, la Diputación de Sevilla a través de su Área de Servicios Públicos Supramunicipales respalda a un sector estratégico para la economía de la provincia, profundamente arraigado en el territorio y generador de empleo, riqueza y cohesión social.

De hecho, la provincia es una de las principales productoras de España, distinguiéndose por ser donde se producen los primeros aceites de oliva cada campaña y por ser de altísima calidad. El propósito es contribuir a la revalorización de estos productos excelentes, estimulando a los productores y posicionándolos en mercado.

El galardón consiste en una cantidad en metálico, por importe de 50.000 euros por categoría, así como en la realización de una campaña especial de promoción con el objetivo de darlos a conocer a la ciudadanía y en sectores especializados, con especial relevancia en jornadas gastronómicas y otras actividades.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES PREMIADOS

El AOVE de Olivarera Sor Ángela de la Cruz, galardonado con el Premio Diputación de Sevilla, destaca por su frutado intenso, de aceitunas verdes, con fondo de vegetales frescos --alcachofa, tomarte verde, aromáticas, monte, plátano y manzana verde--. En boca, reproduce las notas apreciadas en nariz, con amargor medio y picor en progresión hasta un nivel medio-alto. Se trata de un aceite potente, fresco, muy armónico y complejo.

El aceite de la cooperativa de Corcoya-Badolatosa, que se ha hecho con un accésit, es también un frutado de aceitunas verdes, con matices a frutas frescas, hoja de olivo y aromáticas. En boca presenta una entrada dulce, apareciendo amargor de una forma clara y picor medio y persistente, con notas a cítricos. Aceite complejo y equilibrado.

El mejor AOVE de las Sierras de Sevilla, de la Cooperativa San Sebastián, ha sido valorado como frutado de aceitunas verdes, con notas de hierba verde, rama fresca, vegetales y recuerdo a plátano verde. En boca es muy limpio, de entrada dulce, con fondo cítrico y a plátano. Con amargor y picor es muy equilibrados y elegantes, destacando la armonía y equilibro.

En la categoría ecológica, el aceite premiado de Olivarera San José sobresale por su frutado intenso de aceitunas verdes, con fondo da hierba verde, plantas aromáticas, tomate, alcachofa y vegetales frescos. De entrada en boca dulce, presenta amargor medio y picor que se manifiesta en progresión, con fondo de especias, cítricos y hojas de olivo, persistencia y equilibrio.

En lo que respecta al accésit al mejor aceite ecológico de la campaña que ha recaído en el producto presentado por Ingeoliva, de Lora del Río, es un frutado limpio y fresco de aceitunas verdes y maduras, con recuerdo a plátano, manzana, pera, cítricos hinojo y frutos rojos. En boca entra muy dulce con notas muy florales, especias, canela y vainilla, concluye la nota de prensa.