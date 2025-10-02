La Diputación de Sevilla abre el plazo de presentación de propuestas para el 'Circuito 107 programa cultural'

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha abierto el plazo para que grupos, artistas y empresas presenten sus propuestas de artes escénicas y musicales de cara al nuevo 'Circuito 107 Programa Cultural 2026-2027', que llegará a 97 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.

El plazo, que se abrió el 1 de octubre, permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre y contempla propuestas en las disciplinas de teatro para personas adultas, teatro para infancias y familias, danza, circo, música (genérica y clásica), flamenco, magia, bandas de música (repertorio de marchas procesionales, pasodobles y música española), música de Navidad (campanilleros) y teatro realizado por grupos aficionados, detalla en una nota de prensa.

Al respecto, las propuestas deberán presentarse a través de la web de la Diputación, en la plataforma de actividades culturales, a la que pueden acceder a través de este enlace. En el caso de que los grupos, compañías o artistas no estuvieran dados de alta previamente, deberán hacerlo antes de introducir los espectáculos con los que quieran participar en la convocatoria.

Para espectáculos que ya se han presentado en años anteriores existe la posibilidad de volver a inscribirlos sin necesidad de cumplimentar de nuevo la ficha, aunque se podrán modificar los datos mientras la convocatoria permanezca abierta.

Para cualquier aclaración o consulta, se puede enviar un correo electrónico a 'cultura@dipusevilla.es'. Con esta nueva convocatoria, la Diputación mantiene su apuesta "por una programación cultural de calidad en los municipios, contribuyendo al encuentro ciudadano en torno a las artes, a la vez que dinamiza la industria cultural en Sevilla".

Próximamente, el área de Cultura y Ciudadanía abrirá también el plazo para el Circuito Provincial de Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), con el que se llegará al resto de municipios.