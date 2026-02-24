Diputación de Sevilla activa con consistorios de Sierra Morena y Doñana un sistema de 'inteligencia turística'

El vicepresidente de Inpro detalla el sistema compartido de 'inteligencia turística' junto a consistorios de la Sierra Morena y la Doñana sevillanas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de la Oficina de Transformación Digital de Inpro, ha presentado a los ayuntamientos de la Sierra Morena Sevillana y de Doñana Sevillana el proyecto 'Sistema de Inteligencia Turística', "una actuación única y coordinada", que se desarrolla en ambos territorios en el marco de los respectivos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

La iniciativa se integra en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino Andalucía y está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos del Gobierno de España (Componente 14, Inversión 1, Submedida 2), detalla la Diputación en una nota de prensa.

Con la fase de contratación ya formalizada, se inicia ahora la ejecución del proyecto junto a los municipios participantes, asegurando una implantación coordinada y alineada con las necesidades del territorio. La actuación se orienta a reforzar la capacidad de los municipios para planificar, medir y gestionar el turismo con herramientas modernas, basadas en datos y alineadas con los objetivos de sostenibilidad, digitalización e innovación.

El ámbito de intervención comprende, en la Sierra Morena Sevillana, los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. En la comarca de Doñana Sevillana, incluye a Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa.

En palabras del vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, "este proyecto de Sistema de Inteligencia Turística va a permitir a los ayuntamientos y a la Diputación integrar información procedente de distintas fuentes del territorio y del entorno digital para convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones".

Por otra parte, la gerente de Inpro, Carmen Rodríguez Quirós, explicó durante la presentación a los ayuntamientos cómo a través de cuadros de mando y visualizaciones, el proyecto permitirá a los gestores disponer de indicadores claros sobre el comportamiento del destino, identificar tendencias, analizar su evolución y evaluar el impacto de acciones de promoción y de gestión turística.

USO DE CONTENIDOS DIGITALES DEL TERRITORIO

El proyecto incorpora la generación y el uso de contenidos digitales del territorio a través de la web y la App Patrici@, con recursos como experiencias de realidad virtual y realidad aumentada, tours virtuales, audiovisuales y rutas, junto con datos de interacción de las personas usuarias con estos contenidos.

A ello se suma el despliegue de 'sensórica' en los municipios para captar información objetiva sobre afluencia y flujos de visitantes, así como un módulo de análisis de redes sociales para monitorizar la reputación online y la conversación digital vinculada a los destinos, aportando una visión complementaria sobre intereses, percepción y tendencias.

Toda esta información se concentrará en un cuadro de mando integrado, basado en herramientas de 'Business Intelligence', que facilitará el seguimiento mediante KPIs, mapas y filtros, permitirá comparar periodos, detectar estacionalidad y apoyar la planificación con analítica avanzada.

El sistema se plantea, además, con capacidad de integración e interoperabilidad para evolucionar y conectarse con otras plataformas y fuentes de datos, manteniendo la coherencia con la estrategia de destino inteligente.

De forma paralela, el proyecto contempla el acompañamiento a los municipios en el marco de Destino Turístico Inteligente (DTI), mediante un sistema de gestión y seguimiento alineado con las normas UNE 178501 y UNE 178502, con el objetivo de ordenar la planificación, establecer prioridades y avanzar hacia procesos de mejora continua que refuercen la competitividad del destino, con la meta final de impulsar la certificación de los municipios participantes como DTI.

La presentación realizada a los ayuntamientos ha permitido compartir el alcance del proyecto, el calendario de implantación y el papel clave de la colaboración municipal para asegurar que el sistema responda a las necesidades reales del territorio. Con este despliegue, los municipios contarán con una herramienta práctica para mejorar la gestión turística, optimizar recursos, reforzar su posicionamiento y avanzar hacia un modelo más sostenible y basado en evidencia.