La Diputación de Sevilla acudirá "muy motivada" a Fitur "pese a tener menos espacio y quedar desligada la capital"

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla acudirá a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, que se inaugura el 24 de enero, "con toda la ilusión del mundo y muy motivada", y ello, "pese a tener menos espacio --tras el nuevo modelo diseñado por la Consejería de Turismo-- y quedar desligada la capital, que no solo tendrá stand propio, por primera vez, sino que estará fuera del pabellón 5 de Ifema que ocupa Andalucía".

Así lo ha expresado el presidente del organismo provincial, Javiér Fernández, en declaraciones a los medios después de presentar la agenda con la que acudirá la Diputación a Fitur, donde se impulsará el turismo de interior, el segmento de congresos y la gastronomía. "Será una inauguración bastante especial. El planteamiento que la Junta ha hecho --se otorga menos espacio a la institución provincial que en ediciones anteriores-- es equivocado, pero hay otro error importante: el Ayuntamiento de Sevilla ha querido ir por su cuenta, no conectado con la provincia".

"Siempre hemos ido juntos, provincia y capital, y hemos buscado puntos de encuentro para enseñar la complementación que tenemos entre esos dos territorios, que no pueden ser indisolubles, ni mucho menos", ha afirmado Fernández. "No sólo es un error pretender tener un stand propio, que es legítimo: es más grave aún salirse del pabellón de Andalucía. No sé dónde se va a hacer la foto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el día de la inauguración de Fitur".

El presidente de la Diputación ha añadido al respecto que la provincia se encontrará en el citado pabellón 5, "conjuntamente con todo el resto de capitales y de provincias andaluzas", y para buscar la capital de Andalucía, "van a tener que ir a otro pabellón. Es como si mañana vamos a Berlín o Londres a una feria, como España, y a alguien se le ocurre en Andalucía sacar la comunidad del pabellón; ya no digo que Cataluña decidiera estar fuera, pues seguramente eso levantaría críticas en el Congreso".

"Es paradójico todo, pero insisto, yo he intentado hoy con todos los sectores pasar página en ese sentido. Les doy mi opinión sincera y sensata porque me parece coherente dársela, pero esa incomodidad con la que vamos a ir ya está transformada en ilusión. Nosotros vamos a poner lo mejor que tenemos, lo mejor que tienen alcaldes y empresarios, y no vamos a escatimar recursos para que Sevilla salga con un buen balance de Fitur", ha concluido.