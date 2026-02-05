Diputación de Sevilla anuncia un refuerzo de bomberos en zonas con riesgo de desbordamiento por la borrasca

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (1d), visita para interesarse y ofrecer la ayuda de la institución que preside, la localidad sevillana de Villaverde del río, que presenta peligro de inundación por la crecida del Guadalquivir. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este jueves los municipios de Villaverde del Río y Cantillana (Sevilla), acompañado del diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia, Gonzalo Domínguez, para conocer la situación que se vive por el elevado caudal del río Guadalquivir por la borrasca Leonardo.

El presidente ha recorrido junto al alcalde de Villaverde, José María Martín, las zonas del municipio más próximas al cauce del Guadalquivir y junto al primer teniente de alcalde y delegado de obras, Infraestructuras y Servicios Generales de Cantillana, Juan Francisco Quevedo, el meandro del Guadalquivir con el Viar.

En ambos encuentros han analizado la evolución de la situación y los posibles escenarios, especialmente ante la previsión de nuevas precipitaciones a partir del sábado, con la entrada de una nueva borrasca.

El Guadalquivir se mantiene en un nivel naranja a su paso por varios puntos de la provincia y es uno de los ríos que "están siendo monitorizados de cerca" por los distintos servicios de emergencia en Sevilla. Fernández ha reiterado que los equipos de las distintas áreas de la Diputación implicadas en la situación de emergencia se mantienen "activos, movilizados y coordinados" y ha anunciado un refuerzo con efectivos del Consorcio de Bomberos en las zonas en las que hay mayor riesgo por desbordamientos.

"Hemos compartido con los municipios de Villaverde y Cantillana la preocupación por la situación que se está viviendo, compleja y difícil. Lo que más nos preocupa es el estado del río. Nos llegan informaciones sobre el caudal y el colapso en los afluentes, que pueden causar problemas en la Vega del Guadalquivir, uno de los sitios que nos genera más preocupación", ha señalado.

Esta visita del presidente se produce después de que a primera hora se celebrara una reunión de coordinación de los distintos servicios de la Diputación involucrados en el operativo para hacer frente a los sucesivos avisos meteorológicos y que incluye, además de al Consorcio de Bomberos, al Área de Cohesión Territorial y al Servicio de Carreteras.

16 CARRETERAS PROVINCIALES CORTADAS

A mediodía de este jueves 5 de febrero, 16 carreteras de la red provincial perteneciente a la Diputación están cortadas, en la mayoría de los casos por inundaciones y balsas, con algunos cambios con respecto a la mañana ya que se ha reabierto al tráfico la SE-5204, en el tramo de continuación de la SE-5203 hasta Arahal.

Las vías son la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), SE-5206 (de El Coronil a Morón), SE-3102, en Sevilla capital (de Valdezorras al núcleo de San José de la Rinconada), SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río, a su paso por el río Corbones).

También permanece cortada la VIA 225 (de Marchena hacia la A-4). VIA 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), VIA 437 (desde El Coronil hacia la A-361). SE-5202 (de Arahal a Marchena) hasta finalización de la alerta amarilla por velocidad excesiva del viento, SE-6300 (vía que va de la N-IV a Lebrija), SE-5209 (que va de las Cabezas a la provincia de Cádiz), SE-6201 (DE Las Cabezas a la provincia de Cádiz).

La travesía de la carretera SE-7203 (en la Puebla de Cazalla), la VIA 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce), la SE-7200 (entre Marchena y Lantejuela) por inundación del río Corbones y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363) también permanecen cortadas.

En lo que respecta a las intervenciones del Consorcio de Bomberos, desde la pasada medianoche y hasta las 14,00 horas de este jueves, se han atendido 76 incidencias en cerca de 40 municipios.

El mayor número sigue siendo por derrumbes, caídas y apeos (32), seguido de avisos del 112 sobre inundaciones o riesgos naturales (21) y saneamientos y retirada de objetos en vía pública (8). Por municipios, sobresalen Alcalá de Guadaíra y Carmona, con seis y ocho incidencias atendidas, respectivamente, aunque los avisos están siendo muy repartidos.

A las 14,00 horas, en la sala del Cecop se encontraban gestionando 31 incidencias aún no finalizadas. Este balance de la mañana se suma al de la jornada de ayer: entre las 00,00 del día 4 y las 07,00 horas de este jueves se atendieron más de 243 incidencias en 60 municipios.

Durante la jornada del jueves, se está especialmente vigilante en zonas con riesgo de inundación, con el Guadalquivir en aviso naranja y los ríos Guadaíra, Corbones y Rivera de Huelva, en rojo.

En El Palmar de Troya hay una dotación de bomberos de Utrera; se sigue de cerca también la evolución del entorno del río Genil, donde ya se ha intervenido para ayudar a la evacuación de algunas personas que habían quedado aisladas por la crecida, y del Guadalquivir a su paso por los municipios de la Vega.

De cara al fin de semana, se espera la entrada, el sábado, de la nueva borrasca Marta, con lluvias intensas sobre suelos saturados y cauces y pantanos en niveles muy elevados.

En este contexto, la Diputación de Sevilla reitera su llamamiento a la población a extremar la prudencia, evitar los desplazamientos que no sean urgentes y no intentar cruzar, ni a pie ni en vehículos, zonas que estén anegadas. Asimismo, se insiste en la importancia de retirar elementos de zonas exteriores que puedan ser arrastrados por el viento y asegurar bien aquellos que no se puedan retirar.