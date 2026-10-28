Diputación de Sevilla aplaza su Pleno de este jueves y convoca un minuto de silencio por el accidente de Toledo

Archivo - Sevilla.- El Pleno de Diputación aborda este jueves aborda este jueves el debate por Ceuta con mociones de PP y PSOE - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, como muestra de respeto a las víctimas del grave accidente ferroviario acontecido en la mañana de este miércoles en la localidad toledana de Urda y de condolencias a sus familias, ha decidido aplazar el Pleno, de carácter ordinario, cuya celebración estaba prevista para este jueves, 29 de octubre.

Por consenso de todos los grupos políticos representados en la institución provincial, esta sesión plenaria del mes de octubre se traslada al próximo jueves 5 de noviembre, con el mismo orden del día que se había acordado.

La Corporación, con el presidente Javier Fernández al frente, convoca, además, a un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas, que tendrá lugar este jueves 29, a las 12,00 horas, en la puerta principal de la sede provincial, en la avenida Menéndez Pelayo, 32.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076, ambos de alta velocidad, que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.