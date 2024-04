La Diputación de Sevilla aprueba la creación de una línea de ayudas para los municipios afectados por la borrasca Nelson

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, ha aprobado una moción conjunta de los grupos PP y Vox relativa a crear una línea de ayudas para aquellos municipios afectados por la borrasca 'Nelson', la misma ha contado con la abstención del PSOE y con el voto a favor del resto de grupos políticos.

El diputado provincial del grupo Popular Silvestre Castells ha defendido la moción y ha apelado al respaldo de la Corporación municipal para que "ponga en marcha cuanto antes" ayudas a los municipios afectados por los daños ocasionados por la borrasca Nelson, que según un informe del Servicio de Emergencia del 112, "se han contabilizado en nuestra provincia más de 40 incidencias, haciéndose notar especialmente en la comarca de la Sierra Norte", ha apuntado.

Asimismo, Castells ha pedido a la Diputación que "cree la mesa de trabajo que prometió en el mes de octubre, tras la borrasca Bernard, para poder aglutinar y valorar los daños ocasionados en la provincia de Sevilla". Y en esta línea, ha subrayado que con esta moción queda patente "la falta de interés por parte de esta casa de poder atender a los daños ocasionados por otras borrascas".

Por lo tanto, "hay que poner fin a esta situación, y cuanto antes ponernos en la defensa del interés general de los vecinos, que es al que nos debemos. Vamos a dejar las banderas, vamos a dejar los colores y vamos a sentarnos todos de forma conjunta para intentar resolver las deficiencias que están ocasionando estos fenómenos atmosféricos en nuestra provincia y que, por desgracia, cada vez son más habituales", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del grupo Vox, Rafael García, ha abogado por acelerar las ayudas, y en este sentido ha afirmado: "Vamos a activar las ayudas, vamos a darnos prisa en poder paliar los daños que se hayan ocasionado".

Además, ha hecho un llamamiento a las administraciones para impulsarlas. "Se habla de Diputación, se habla de la Junta, se habla del Gobierno de España, o sea, de las administraciones competentes para elaborar estas ayudas. En definitiva, vamos a ponernos las pilas las administraciones competentes y vamos a solucionar el tema de los daños causados", ha zanjado.

Desde Con Andalucía, el diputado Francisco García Parejo ha hecho alusión la cambio climático como el causante de estos fenómenos atmosféricos, y ha afirmado que "el cambio climático que algunos aún niegan es esto, largos periodos de sequía, fuertes tormentas que en muchas ocasiones causan daño a nuestras calles, infraestructuras, viviendas y la mayoría de las veces al sector productivo", por lo tanto, "este tipo de ayudas deben tener un carácter objetivo, es decir, ir al daño, y no al subjetivo qué ha dañado", ha matizado.

"Consideramos que este tipo de colaboración entre administraciones son fundamentales cuando ocurren estas situaciones, ya que los ayuntamientos están lo suficientemente ahogados económicamente como para que tengan que hacer frente a este tipo de daños sobrevenidos que no se pueden prever y que no se pueden, de ninguna forma, reflejar en un presupuesto anual que se hace en estos ayuntamientos", ha aseverado el diputado de Con Andalucía.

Por último, por parte del grupo Socialista, el diputado Gonzalo Domínguez ha defendido que "no existe desidia por parte de la Diputación ni por parte de este Gobierno ante los fenómenos climáticos y ante las problemas que han surgido", al tiempo que ha criticado que, tras la borrasca anterior acontecida en octubre del pasado año, "ya estuvimos sentados la diputada de Cohesión Territorial y yo con la subdelegada del Gobierno en aquel momento y en la que la Junta de Andalucía tenía que estar y tenía que declarar la emergencia, cosa que todavía no ha pasado", por lo que "todavía esta Diputación no ha podido poner en marcha ninguno de los planes que estaban previstos", ha espetado.

De igual forma, ha querido destacar que "toda el Área de Cohesión Territorial estuvo trabajando desde el jueves hasta el domingo para recuperar todas las carreteras provinciales, incluida la Sierra Morena sevillana, incluida la Sierra Sur, incluidas todas y cada una de las carreteras provinciales, porque pasaron muchos fenómenos adversos y muchos problemas en la provincia de Sevilla", ha zanjado.