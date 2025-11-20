Diputación de Sevilla aprueba sus cuentas para 2026, que se elevan a 656 millones, con los votos de PSOE y Con Andalucía

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado de manera inicial el Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos y Sociedades correspondientes al ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 656,4 millones de euros (+7,5%) y que han salido adelante con los votos de PSOE y Con Andalucía. Ambas formaciones alcanzaron esta semana un pacto al respecto, reeditando así un respaldo al presupuesto por tercer año consecutivo. Tanto PP como Vox han rechazado las cuentas.

Se trata, como ha remarcado el presidente de la Diputación, Javier Fernández, "del más expansivo de su historia", con 45,8 millones más respecto al pasado ejercicio, que incluye una primera partida para Cortijo de Cuarto de tres millones, así como 8 millones más para el Consorcio Provincial de Bomberos, para un total de 38,45 millones. El anteproyecto de presupuesto fue presentado a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Pleno, a los agentes sociales y al presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia.

El presupuesto demuestra también "capacidad de diálogo, que se manifiesta en el acuerdo alcanzado con Con Andalucía", ha abundado el mandatario provincial. "Más allá del debate, que siempre es enriquecedor, lo más importante para los dos millones de sevillanos y los 106 alcaldes y alcaldesas de todos los colores polítics, es que hoy estamos aprobando el mejor y mayor presupuesto de la historia en la Diputación", ha concluido Fernández antes de dar paso a la votación.

En opinión de la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, unos presupuestos "rigurosos, realistas, basados en la experiencia y en la escucha activa", que pretende "estar al lado de los pueblos de la provincia y que están hechos para los pueblos, a los que se van a destinar, mediante transferencias corrientes y transferencias de capital, 305 millones de euros, 82 millones más que en el ejercicio 2025", y todo ello "sin acudir al endeudamiento por decimoquinto año consecutivo".

En este sentido, en este trimestre está previsto que sean transferidos 160 millones de euros a los ayuntamientos dentro del plan 'Sevilla 2030'. De ese montante, unos 70 millones se destinarán a pueblos de menos de 20.000 habitantes; 30 millones para el plan de vivienda pública y 20 millones para la construcción de teatros.

Asimismo, en el documento se contempla un nuevo plan provincial de obra y servicio dotado con 25 millones, otro de empleo con una inversión de 10 millones y una segunda edición del 'Sevilla Más Turístico', con otros 10 millones, con una "gran acogida" en su primera edición y que ha ayudado a combatir la despoblación.

PARTIDA PARA CORTIJO DE CUARTO

El citado proyecto prevé 5.500 nuevas viviendas en unas 164 hectáreas de propiedad de la Diputación en la zona de Bellavista, 3.000 de ellas protegidas, en lo que se ha venido definiendo como el nuevo barrio joven de la ciudad. Además, en torno a 100.000 metros cuadrados irán dedicados a usos terciarios y 65 hectáreas para zonas verdes. Para esta iniciativa se reservan 3 millones de euros.

Asimismo, el presupuesto prevé 4 millones para cofinanciar iniciativas con fondos europeos, un montante de 12 millones para cohesión social y un total de 5 millones para el patrimonio de la Diputación --Miraflores, Blanco White y residencias de mayores--, junto al mantenimiento de las becas de alojamiento para estudiantes que residen a más de 40 kilómetros de la capital andaluza.

POLÍTICAS DE AGUA, BOMBEROS Y CARRETERAS

Para políticas de agua se reservan 16 millones, frente a los 8,85 del ejercicio anterior, para infraestructuras hidráulicas, de los que 6 millones "redundarán en beneficio de los municipios de la Sierra Sur".

En lo que a carreteras se refiere, se incluye una inversión de 15,47 millones, que vienen a sumarse a los 3,55 para la conservación y mantenimiento ordinario de vías provinciales, mientras que el Consorcio de Bomberos Provincial contará con un montante de 38,45 millones, de los que Diputación financia el 84,5%. Además, están previstas inversiones en los parques de Sanlúcar la Mayor, Estepa y Utrera, así como la adquisición de 31 nuevos vehículos.

El área de gasto destinada a actuaciones de protección y promoción social se incrementa en 13 millones, alcanzando un importe total de 215 millones de euros, lo que presupone el 32,75% del presupuesto total de la Diputación para 2026.

Igualmente, en el capítulo de gastos de bienes de carácter preferente, que incluyen todos aquellos gastos destinados a sanidad, cultura y educación, se presupuestan 50 millones (+3,9%).

Por último, y respecto a los ingresos procedentes de la recaudación de tributos propios e ingresos patrimoniales, se presupuesta "en base a los derechos reconocidos de 2024, así como al comportamiento de los mismos a lo largo de los primeros nueve meses de este año", y los ingresos de carácter finalista que se elaboran "en función de las resoluciones y convenios firmados hasta la fecha de elaboración del presupuesto".

VALORACIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Desde el principal grupo de la oposición (PP), a través de su portavoz, han señalado que en las cuentas se constata una "falta de ambición y de una mirada real de nuestros municipios: seguimos sin alcanzar ninguno de los grandes objetivos". Para Martín Torres, la cohesión territorial "no se proclama, sino que se demuestra. No es un problema de dinero y sí de compromiso", ha añadido el portavoz popular.

Por su parte, el portavoz de Con Andalucía, José Antonio Mesa, ha destacado que se haya pasado del 59 al 73% en el grado de ejecución en cuanto a las últimas cuentas y el "marco político actual, que da estabilidad y ha permitido desarrollarse y ampliarse, dando así respuesta a las necesidades de la provincia".

El portavoz de Vox, Rafael García Ortiz, quien ha reconocido al equipo técnico "el trabajo y rigor" que ha llevado a cabo en la confección de las cuentas, ha afirmado que el voto contrario de su formación "responde solo a criterios políticos". "Reconocemos el aumento del presupuesto, pero eso está asociado a una presión fiscal más elevada y nuevos impuestos y tasas".

Al respecto, la diputada de Hacienda ha afeado al Grupo Popular que "no hayan hecho los deberes, como demuestra el hecho de que no presenten enmiendas" y ha instado a Vox a que presenten sus propuestas "para que la ciudadanía pueda conocerlas y no solo limitarse a votar en contra de las cuentas".