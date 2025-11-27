Diputación de Sevilla aprueba líneas de ayudas por más de 170 millones de euros en vivienda, turismo e infraestructuras

Archivo - Pleno de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves más de 170 millones de euros en líneas de ayudas en diferentes áreas como turismo con el Programa 'Más Sevilla Turístico', vivienda protegida o infraestructuras municipales con subvenciones del Área de Cohesión Territorial.

En declaraciones en la sesión recogidas por Europa Press, el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha afirmado que es el "Pleno más importante de la legislatura". En este sentido, ha indicado que estas ayudas a los municipios son "una apuesta valiente" y resaltan el "papel útil" de la Diputación, a la par que ha agradecido el papel de los técnicos y alcaldes en la aprobación de estos proyectos. "Esto no es humo, es verdad", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que todas estas ayudas han seguido un criterio de concurrencia competitiva para los municipios. Los beneficiados no podrán participar, en el caso del "Más Sevilla Turístico", en las convocatorias del próximo año. En esta línea, ha instado a la Junta que en sus líneas de subvenciones retire el criterio de cofinanciación para "ampliar las posibilidades a todos los pueblos".

Por su parte, el diputado del PP, Martín Torres, ha destacado la voluntad para "buscar lo mejor para los municipios" y ha confirmado su voto afirmativo a todos los puntos relacionados tras la eliminación de la cofinanciación.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y TEATROS

En primer lugar, se han aprobado las dos primeras líneas de las subvenciones del Área de Cohesión Territorial para infraestructuras. Se trata de casi 70 millones de euros para la renovación y construcción de equipamientos para un total de 79 municipios. "Es una oportunidad para estos municipios y se va a generar riqueza y empleo", ha señalado la diputada de Cohesión Territorial, María Teresa Jiménez.

La línea 3 de estas subvenciones corresponden a casi 20 millones de euros destinados a la construcción de teatros en siete municipios de la provincia: Camas, Brenes, Estepa, La Algaba, Guillena, Espartinas y Pilas.

70 MILLONES PARA VIVIENDA Y 10 MILLONES PARA TURISMO

Por otro lado, se ha aprobado casi 10 millones de euros destinados a alojamientos e infraestructuras turísticas dentro del Plan 'Más Sevilla Turístico'. La diputada provincial de Concertación, Marta Alonso, ha destacado que dentro de esta convocatoria, "la gran mayoría" son ayudas destinadas a municipios de menos de 10.000 habitantes. Asimismo, ha subrayado el "importante papel" de la industria turística para la "creación de empleo y riqueza" en la provincia.

Asimismo, la Diputación ha aprobado 70 millones de euros en las primeras ayudas convocadas por el organismo para vivienda protegida en la provincia. Con estas ayudas se estima la construcción de 1.200 viviendas en varios municipios hasta el años 2029. Estas viviendas tendrán un tope máximo de precio de venta de 115,000 euros y de 350 euros al mes para el alquiler.

Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad de todos los grupos en el Pleno.