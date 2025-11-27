La Diputación de Sevilla aprueba una proposición conjunta por la conmemoración del 25N, sin el apoyo de Vox

Exterior de la sede de la Diputación de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una moción conjunta por "el papel fundamental de las entidades locales" con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. La proposición ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox.

Según una nota remitida por la institución provincial, los diputados del PSOE, PP y Con Andalucía han apelado a "que el agresor de una mujer no cuente con la complicidad por sus actos, ya que cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad". Asimismo, han destacado la importancia de combatir la desigualdad que supone esta violencia machista educando en igualdad, poniendo el punto de mira en "la labor de los gobiernos y de las instituciones para reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas".

En paralelo, el Pleno ha aprobado una proposición presentada por el grupo socialista en la que insta a la Junta de Andalucía ha poner en marcha un nuevo Plan de Mejora de Caminos Públicos Rurales.

En esta línea, el Diputado Provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Rodríguez ha puesto en valor las actuaciones realizadas por la Diputación en esta materia y ha anunciado una inversión de cinco millones para el próximo año. Asimismo, ha pedido que se "deje la confrontación para hacer política útil".

Por su parte, el diputado del PP Juan Ignacio Fuentes, ha asegurado que la Diputación tiene pulmón para "afrontar" el mantenimiento de los caminos y ha indicado que le "falta intención".

El Grupo Popular en la Diputación ha presentado una moción para instar a la Administración provincial que se posicione "formalmente" del lado de los más de 120.200 autónomos sevillanos "ante el castigo que les infringe el Gobierno de Pedro Sánchez". La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Con Andalucía.

Por otro lado, Con Andalucía ha llevado al Pleno el apoyo al personal de atención directa a menores en los centros de protección y de justicia juvenil de la Junta de Andalucía. Esta vez si ha sido aprobada con los votos de todos los grupos, menos Vox.

Y por último, Vox, ha presentado una moción relativa a solicitar al Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla que adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias del servicio de autobuses. Ha salido adelante con los votos de todos los grupos menos el PP.