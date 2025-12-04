La Diputación de Sevilla apuesta por cortometrajes dirigidos por mujeres para reflexionar contra la discriminación

Jornada cortos contra la violencia machista de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Empleado/a Público y la Comisión de Igualdad, ha impulsado cortometrajes sevillanos dirigidos por mujeres para fomentar la reflexión y el debate sobre la igualdad, la no discriminación y la lucha contra la violencia machista. La iniciativa se enmarca en una jornada formativa dirigida al personal técnico y administrativo de la Diputación y de las entidades locales, dentro del II Plan de Igualdad de Empresa, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante la inauguración del encuentro, la subdirectora del Área de Empleado Público, Lourdes Romero, ha destacado el valor añadido que aportan las mujeres a la sociedad y a los entornos laborales, señalando que "también en la Administración pública debemos trabajar por la igualdad retributiva, la igualdad de condiciones y en el ejercicio de responsabilidades, incluyendo aspectos como la conciliación, la prevención de riesgos laborales y la carrera profesional, especialmente en las categorías tradicionalmente feminizadas frente a las masculinizadas".

Con la colaboración de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, representada por su presidenta, vicepresidenta y vocal, Pilar Crespo, Rocío Rodríguez Cruz y Blanca Rey, respectivamente, se ha presentado en la primera mesa redonda la Asociación y se ha avanzado el Informe sobre Presencia de Mujeres en el Sector Audiovisual.

Posteriormente, se ha presentado de igual forma el manual '¡Corten! Buenas Prácticas para la prevención del acoso y las violencias sexuales en la industria audiovisual y eventos cinematográficos'. Durante la jornada se además diversos cortometrajes con presentaciones de sus directoras sobre el contenido de cada obra, entre ellas 'Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta', de Rocío Rodríguez Cruz; 'Génesis', de Ceres Machado o 'La loca y el feminista', de Sandra Gallego Christensen, entre otros.

La jornada ha finalizado con una mesa redonda sobre Creación Audiovisual, en la que se ha profundizado en la importancia de las mujeres en el cine, sus retos y experiencias, y el impacto social de sus obras. Así, han participado Olga Navalón, actriz de La Cajera; Ceres Machado, directora y guionista de Génesis; Agustina Jiménez Alfonso, productora de Pompita, y Rocío Rodríguez Cruz, directora y guionista de Camino Roya.