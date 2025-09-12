La Diputación de Sevilla apuesta por la gente joven en materia de emprendimiento y vivienda

Foto de familia de la entrega de los premios AJE, en un acto celebrado en el Mercado del Barranco. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha reiterado el compromiso de la institución con todas las acciones y con todos los actores que contribuyan a apoyar el emprendimiento allí donde surja, y lo ha hecho durante su intervención, en la noche de este jueves, en la entrega de los Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Sevilla, que han cumplido 25 años.

"Quiero manifestar el compromiso de la Diputación por ese concepto del emprendimiento y sobre todo porque hay que sacar el talento de la gente joven. Vamos a intentar ser por encima de todo la gran Diputación de la gente joven en materia de emprendimiento y en otras materias que para mí son capitales, como la vivienda", ha destacado el organismo provincial en una nota de prensa.

Fernández, tras felicitar a las empresas galardonadas y a las que han optado a estos premios, las ha animado a seguir adelante: "Estamos muy pendientes de vosotros porque sois uno de los grandes patrimonios que tiene Sevilla hoy y estoy convencido de que vais a construir los cimientos de un gran futuro para esta provincia".

Con ese convencimiento, el presidente de la Diputación ha defendido también que "hace falta un gran pacto por el emprendimiento" en Andalucía, que tiene que venir de la mano de las entidades financieras, que pongan recursos donde haya una idea; de las administraciones, que deben generar "un marco de certidumbres" para quienes empeñan su trabajo y esfuerzo en una idea; y de las propias organizaciones empresariales.

"Es muy importante también que haya esa escuela de emprendedores, de gente joven a la que le diga que el futuro está en sus manos", ha añadido el presidente de la Diputación.

LOS PREMIADOS: INTELLIGENCE Y NATURANDA TURISMO AMBIENTAL

El objetivo de estos galardones es reconocer el talento, la innovación, la consolidación empresarial y el esfuerzo de los jóvenes empresarios sevillanos y cuentan el respaldo de la Diputación que, a través de Prodetur, ha sido patrocinador.

En la categoría 'Iniciativa emprendedora', el premio recayó en Sonora Intelligence, empresa que ha destacado por su capacidad innovadora y su proyección en el mercado, según destacó el jurado. A esta modalidad concurrieron también las empresas Apralize; MK Preventiona; Lefance, Maquetas CNC y Eonsea.

En el apartado 'Trayectoria empresarial', el galardón fue otorgado a Naturanda Turismo Ambiental, empresa consolidada como un referente en el sector turístico a nivel provincial y andaluz. Movilsur también optaba al premio en esta modalidad, por su contribución al sector automovilístico de la provincia de Sevilla.

El presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, recordaba que "estos premios cumplen 25 años reconociendo el esfuerzo, la ilusión y el talento de los jóvenes empresarios de Sevilla. Sonora Intelligence y Naturanda son un relejo de lo que significa emprender y consolidar proyectos en nuestra provincia: innovación, compromiso y capacidad de generar riqueza y empleo".

"Desde AJE Sevilla trabajamos para que los emprendedores tengan las herramientas y el apoyo necesarios para convertir sus ideas en proyectos sólidos. Hoy celebramos no solo a los premiados, sino también a todos los finalistas y al conjunto del ecosistema emprendedor que hace de Sevilla una tierra de oportunidades", destacaba.

El evento se desarrolló en el Mercado de Barranco de Sevilla y reunió a representantes entidades e instituciones relacionadas con el fomento del emprendimiento en la provincia, como administraciones públicas, universidades, colegios profesionales, de la Cámara de Comercio de Sevilla o la CES, entre un gran número de empresarios y emprendedores.