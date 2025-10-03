La Diputación de Sevilla apuesta por "preservar las costumbres" de la provincia durante 'Una Pará en Gines'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la inauguración de 'Una Pará en Gines', este jueves 2 de octubre. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha asistido a la inauguración de la XVII edición de 'Una Pará en Gines', evento declarado Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, donde ha subrayado que "esta Pará la hacéis grande vosotras, las 75.000 personas que vinieron el año pasado y que se prevé superar en esta edición".

En este sentido, Gines acogerá hasta el 5 de octubre "toda una batería de actividades" que, con entrada libre, "volverán a poner en valor las tradiciones de la provincia". Al respecto, el presidente ha señalado que "Gines quiere crecer, pero por encima de eso siempre quiere mantener su identidad, sus costumbres y sus raíces. Ese es el éxito del municipio, lo que os ha convertido en referentes".

"Me consta que este año todos los que lleváis años de trayectoria en este recinto habéis notado nada más entrar los grandes cambios que se han producido este año para que La Pará siga siendo la gran referencia en el calendario de este mes de octubre en la provincia de Sevilla", ha mencionado Fernández.

El mandatario provincial ha hecho referencia a la transformación integral del recinto que, a través del Plan Sevilla 107 de la Diputación, ha pasado a ser un espacio multifuncional con una carpa fija para su aprovechamiento durante todo el año. Esta edición 'La Pará' contará con más de medio centenar de actividades y propuestas, que podrán disfrutarse a lo largo de los cuatro días de celebración con el objetivo de superar las cifras de la última edición para volver a situar a Gines como destino turístico durante estos días.

En el acto de inauguración también han intervenido José María Villadiego, Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Gines; y el alcalde de la localidad aljarafeña Romualdo Garrido, quien ha puesto en valor la implicación de la institución provincial junto a su lema 'Sevilla son sus pueblos. Vivas donde vivas'.

"Los pueblos estaríamos muy limitados sin la colaboración de la Diputación para acometer tantísimos proyectos esenciales que nos permiten seguir creciendo, modernizándonos y mejorando la vida de nuestros vecinos", ha añadido.

El alcalde ha finalizado su intervención agradeciendo "a todos los que imprimís corazón, trabajo y entrega a 'Una Pará en Gines' dotándola de identidad propia".