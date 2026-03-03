Diputación de Sevilla apuesta por una regularización administrativa y competencial para la continuidad del IES Híspalis

Vista general del Complejo Educativo Pino Montano, donde se halla el IES Híspalis. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido un encuentro de trabajo con asociaciones educativas vinculadas al entorno del Complejo Educativo Pino Montano. La reunión, promovida por la propia institución provincial, ha tenido como objetivo aclarar las "informaciones inexactas" que están circulando en torno a este asunto, así como trasladar "de primera mano" el proyecto previsto para estas instalaciones.

Durante el encuentro, Fernández ha reafirmado el compromiso de la Diputación para que el complejo continúe "siendo un espacio de referencia", tanto para los vecinos de la zona como para los jóvenes universitarios de la provincia, "garantizando su utilidad social y educativa en el futuro", señalan fuentes de la Diputación.

"Para avanzar en ese propósito, resulta imprescindible abordar de forma definitiva la regularización administrativa del IES Híspalis". Ello requiere que cada administración asuma "las competencias que le corresponden" conforme al ordenamiento jurídico vigente --las educativas, en el caso de la Junta de Andalucía-- "en el marco de un acuerdo claro y desde la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre administraciones públicas".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía para tratar esta cuestión y desbloquear la situación "a la mayor brevedad posible", quedando a la espera de una respuesta por parte del Gobierno autonómico.

Fernández ha recordado que el mantenimiento y la gestión de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria son competencia de la Administración autonómica. "No obstante, la Diputación ha venido asumiendo durante décadas obligaciones relativas al IES Híspalis que exceden su marco legal de actuación", añaden las mismas fuentes.

"Esta situación ha supuesto la asunción de gastos en personal docente, mantenimiento, conservación y reformas, así como gastos corrientes. Además, parte del edificio concebido inicialmente como residencia de estudiantes universitarios ha sido adaptado como aulas para la impartición de clases, ampliando de facto el uso educativo bajo la responsabilidad económica de la Diputación".

En opinión del organismo provincial, "se trata de anomalías derivadas del ejercicio de competencias impropias" que generan obligaciones económicas, "circunstancia sobre la que han advertido los propios funcionarios de la institución". Por ello, el presidente ha insistido en la necesidad de corregir esta situación mediante un acuerdo que garantice que cada administración asuma las responsabilidades que le corresponden conforme a la legalidad vigente.

"Con voluntad firme de resolver esta cuestión de manera constructiva, la Diputación manifiesta su disposición inequívoca a poner a disposición de la Junta el edificio actual donde se ubica el IES Híspalis, así como los metros de suelo necesarios para posibilitar una ampliación adecuada del centro que responda a las necesidades presentes y futuras".

Asimismo, la institución provincial "está dispuesta a proceder a la firma de la adenda anual que recoge el antiguo acuerdo suscrito entre ambas administraciones, siempre que, con carácter previo, se formalice un preacuerdo en el que queden expresamente resueltas las premisas anteriormente expuestas, garantizando así una transición ordenada y conforme a derecho".

"Confiamos en que, desde la lealtad institucional y el compromiso compartido con la educación pública en nuestra provincia, podamos avanzar en una solución definitiva que aporte estabilidad, claridad competencial y un mejor servicio a la ciudadanía", subraya el presidente.