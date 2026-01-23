La Diputación de Sevilla asegura que la provincia "refuerza su posicionamiento" en Fitur en una "especial coyuntura"

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, hace balance de la actividad de la Diputación de Sevilla en Fitur. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha concluido este viernes su agenda profesional en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en una edición desarrollada en "una especial coyuntura", obligando a reducir la agenda por el accidente de Adamuz (Córdoba).

Pese a ello, como han destacado en una nota, la institución provincial ha querido mantener su presencia en la feria con "un planteamiento centrado en el acompañamiento y el apoyo al tejido turístico provincial, respaldando la participación de aquellos municipios y empresas que han decidido estar presentes en Fitur".

Por su parte, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha acompañado durante la jornada a representantes municipales y empresariales, destacando la importancia de "seguir apoyando al sector turístico de la provincia en un espacio clave para el trabajo profesional y la generación de oportunidades".

Asimismo, ha destacado que el turismo constituye "una actividad estratégica para el territorio", con un peso aproximado del 20 % del PIB de la provincia de Sevilla. Rodríguez Hans ha señalado que la provincia de Sevilla "refuerza su posicionamiento como un destino competitivo y atractivo, especialmente para el turismo internacional, que demanda "autenticidad, cultura, patrimonio, gastronomía y experiencias con identidad propia".

De este modo, ha puesto el foco en Fitur como "un espacio orientado principalmente al ámbito profesional, consolidando contactos y líneas de trabajo para seguir impulsando la promoción turística del territorio junto a ayuntamientos, empresas y entidades del sector, en una edición celebrada bajo un clima de respeto y responsabilidad".

En este contexto, este viernes se ha podido conocer la propuesta del Ayuntamiento de Villmanrique de la Condesa, bajo el título de 'Ven y conóceme'. Este rincón de la provincia quiere atraer al visitante amante del turismo sostenible y la naturaleza, y ha mostrado en FITUR, entre otras cosas, la labor de empresas de turismo activo que ofrecen rutas a caballo o simulaciones del camino de El Rocío, entre otras actividades, todo ello como Puerta Natural de Doñana.

Además, se complementa con la oferta turística en cuanto a alojamiento y hostelería, lo que planteado en un vídeo que informa al turista con un visionado rápido de la oferta completa de que dispone, con actividades que combinan la naturaleza con la tradición y la cultura de este municipio sevillano, donde no solo se disfruta de la visita, sino de los platos más típicos de su gastronomía local.

En paralelo, ha habido oportunidad para empresas como Guadalpark, el parque acuático que ha presentado sus iniciativas de cara a los meses de calor que llegarán desde el final de la primavera. Como siempre, en el parque se pueden encontrar atracciones para todos los gustos, de modo que si se quiere descargar adrenalina se pueden recurrir a puntos como Mamut o Turbolance, mientras que las atracciones moderadas son las que más gustan a mayores y pequeños, como Pistas Blandas o Zig Zag.

"Los más pequeños tienen su Mini Park, destinado a que vayan experimentando con nuevas atracciones en el parque, y todo ello con tarifas adaptadas a grupos de distintos tamaños de cara a que nadie se quede fuera de la diversión".

Por último, Naturanda ha presentado su "Sevilla Tickets", pensada para "facilitar en todos los sentidos" las visitas de su oferta para grupos de personas que quieran disfrutar de las mismas.

Se trata de una tarjeta turística para visitar Sevilla, y poder disfrutar de monumentos, rutas, museos o excursiones, con descuentos en sus actividades. En Naturanda son expertos en actividades y visitas guiadas en Sevilla y Madrid, con excursiones diarias a destinos como Tánger en Marruecos, Parque de Doñana, Ronda y los Pueblos Blancos, Córdoba, Granada, Itálica, Gibraltar, Portugal y mucho más, además de ser especialistas en tours privados.

Tras las tres jornadas dirigidas a profesionales, los pabellones de Ifema abren este fin de semana sus puertas al público general, y el stand de la provincia mantendrá su programación con una actividad abierta a los visitantes.

Concretamente, acogerá una recreación de la tradicional pisada de la uva, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Umbrete que recupera el antiguo proceso artesanal de elaboración del vino, con participantes que reproducen la pisa en cubas. Se trata de una propuesta de carácter divulgativo y participativa que pone en valor la vendimia, la tradición y la historia vinícola del municipio.