La Diputación de Sevilla celebra 30 años de formación continua para su personal y las entidades locales

Jornada '30 Años Formando' de la Diputación de Sevilla - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado este martes de que celebra treinta años desde la creación, en 1995, de su Sección de Formación Continua, un hito que marcó "la apuesta decidida por la formación como elemento indispensable para la modernización del servicio público y para el desarrollo profesional del personal de la Corporación y de las entidades locales de la provincia". Con estas palabras ha inaugurado la Jornada '30 Años Formando' el director general del Área de Empleado Público, Andrés Bojollo, acompañado por la subdirectora del Área, Lourdes Romero.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la jornada se ha planteado con un doble objetivo: evaluar la actividad formativa desarrollada durante estas tres décadas y analizar los retos y expectativas que marcarán el futuro de la formación en la Administración local.

Durante la apertura, ambos responsables han repasado las principales etapas e hitos del Servicio de Formación Continua. Entre 1995 y 2000 se impulsó su implantación, el crecimiento de entidades adheridas y los primeros mecanismos de evaluación de calidad. A partir de mediados de los 2000 y durante los primeros años de la década de 2010, el servicio avanzó en la sistematización y modernización de su gestión, detección de necesidades, objetivos estratégicos y recursos propios.

La Diputación fue pionera, según ha asegurado, en el envío de certificados con firma digital y obtuvo en 2012 el Certificado de Calidad ISO 9001:2008. Desde entonces, ha consolidado su oferta mediante jornadas, encuentros, foros y talleres; ha reforzado la colaboración interinstitucional, con ejemplos como IAAP, INAP, Inpro, Fundación Fiasep o Fundación Democracia y Gobierno Local, y ha ampliado recursos para acercar la formación a todos los municipios mediante soluciones online y modelos adaptativos, especialmente relevantes en la crisis generada por la COVID-19.

"En definitiva, hablamos de un compromiso ininterrumpido con la formación continua durante treinta años, un pilar esencial para nuestro equipo humano y la herramienta más eficaz para avanzar en excelencia, modernización y actualización permanente del personal y de la propia institución", han señalado Bojollo y Romero.

La Jornada '30 Años Formando', dirigida al personal de la Diputación y de otras administraciones locales, ha contado con un panel de destacados especialistas. La ponencia inaugural, 'Lo que hicimos en formación en 30 años y lo que nos queda por hacer', ha sido impartida por José Antonio Latorre, figura referente en el ámbito formativo, procedente de la Diputación de Alicante y actual dinamizador de la Comunidad de Formación de INAP_Social.

También han intervenido otros expertos del sector: Daniel Fernández Rodríguez (FEMP), Juan Manuel Fernández Ortega (FAMP), Mónica Legaspi (Diputación de Ourense), Fernando Fernández-Figueroa (Diputación de Sevilla), Celia Ortega Lechuga (INAP), Carmen Seisdedos (IAAP), Alicia Solana Pérez (Cemci), Enric Herranz (Diputación de Barcelona) y Carles Ramió, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.