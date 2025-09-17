Diputación de Sevilla colabora con la Ruta de la Tapa en Espartinas, que acoge del 1 al 5 de octubre más de 13 negocios

Presentación en la Casa de la Provincia de la Diputación de la Ruta de la Tapa de Espartinas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ESPARTINAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Espartinas ha presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla su novena edición de la Ruta de la Tapa, que contará con la colaboración de la institución provincial. Del 1 al 5 de octubre la localidad se convertirá en un "laboratorio gastronómico" con 30 propuestas de 13 establecimientos.

Según ha informado la Diputación en un comunicado, la presentación ha contado con la presencia de la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos; el presidente de Asedes, Víctor González; el vicepresidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Juan Pedro Calvente; y el coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero.

El vicepresidente de la CES ha señalado que esta es "la primera ruta gastronómica después del verano", al tiempo que ha apostillado que "se trata de un evento que se traduce en oportunidad para el territorio y una muestra de la hospitalidad de nuestra tierra".

La muestra está organizada por la Asociación Empresarial de Espartinas (ASEDES), con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.

En el evento, los consumidores recibirán un documento denominado 'Tapaporte', que deberán sellar en los establecimientos para participar en el concurso de las mejores tapas y el sorteo de premios. Se distribuirán 15.000 tapaportes para facilitar la participación y dar a conocer los establecimientos y sus creaciones.

El acto de clausura se celebrará el próximo 9 de octubre, donde se anunciarán las tapas ganadoras en las categorías 'salada', 'dulce' y 'cóctel', así como el ganador del sorteo.

Este año, quien consiga 22 sellos podrá optar a un premio de 500 euros, 400 euros en efectivo y 100 para gastar en el establecimiento ganador de la categoría 'salada'.