La Diputación de Sevilla convalida en el Pleno de este jueves los decretos de revisión al alza de los contratos de obra

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha confirmado este lunes a la patronal sevillana que la institución convalidará en el Pleno de este jueves los decretos del Gobierno central y de la Junta para revisar al alza los contratos de obra pública para adecuarlos a la subida de los precios de las materias primas.

"En plena recuperación económica, es momento de estar junto a las empresas que se están viendo afectadas por el alto incremento del coste de las materias primas para ejecutar las obras que tienen adjudicadas por parte de la Administración", ha señalado Rodríguez Villalobos en una nota de prensa.

Éste ha sido el anuncio que Villalobos ha trasladado a la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), y a la homóloga del segmento de la construcción, Gaesco, en un encuentro que ha tenido lugar en la sede provincial. Al acto han acudido Miguel Rus, presidente de la CES, y Francisco Martín y Juan Aguilera, presidente y gerente de Gaesco.

Acerca de la normativa estatal y autonómica que dan cobertura a esta iniciativa, el presidente Villalobos ha sostenido que "tendrán efectos positivos, ya que las entidades locales se podrán adherir a la norma andaluza, lo que traerá la disminución de resoluciones de contratos de obra y una reducción importante de litigios entre contratistas y ayuntamientos. Y derivado de lo anterior, habrá un mayor porcentaje de ejecución y finalización de proyectos contratados".

Pero junto a ese lado favorable, Villalobos ha puesto el acento también en "la incertidumbre que para los ayuntamientos con pocos recursos representa el hecho de que no esté claro quién pagará esa factura de más, ese incremento de costes. Por eso, hemos solicitado un encuentro con la Junta para analizar ese particular y quiero adelantar que la Diputación está dispuesta a cofinanciar junto al gobierno andaluz, pero lo que no puede pasar es lo que ocurrió con las medidas sanitarias Covid en colegios, que las pagamos íntegras desde las entidades locales".

El presidente de la Diputación ha argumentado que "al margen de dirimir en clave institucional ese apartado del sobrecoste, la norma es justa y necesaria para el empresariado afectado por el alza de precios, ya que el objetivo pasa por evitar la paralización de las obras públicas en marcha, ya que, si esto ocurriese, sería un enorme varapalo para el empleo".

Por su parte, el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, ha valorado "muy positivamente la reunión que hemos celebrado con el presidente de la Diputación porque nos ha transmitido la sensibilidad que tiene respecto a un problema que para nosotros es vital, como lo es el encarecimiento de las materias primas de la construcción". "Desde GAESCO, esperamos que esta medida se pueda poner en marcha cuanto antes, mientras tanto seguiremos en los grupos de trabajo desarrollando ese acuerdo de colaboración", ha afirmado el gerente de la patronal de la construcción de Sevilla.

Según los datos, en 2021 se produjo un incremento generalizado de los precios de las materias primas utilizadas con carácter general y en obra pública y, como consecuencia, un incremento también del coste de otros materiales, lo que ha conducido a una "dificultad considerable" para concluir la ejecución total de un "número significativo" de contratos públicos.