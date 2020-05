Diputación de Sevilla defiende la posición del Gobierno de que la renta mínima sea gestionada desde los ayuntamientos

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha manifestado este domingo que es "un acierto" que el Ingreso Mínimo Vital, "que beneficiará a miles de familias, se pudiera gestionar por las Administraciones más cercanas", es decir los ayuntamientos.

En un comunicado, Villalobos lo valora como "un gesto por parte del Gobierno en pro de la autonomía local y de la solvencia municipal", por lo que critica que "no es lógico" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), pida que sea la Junta quién se encargue. "Menosprecia, infravalora y minusvalora al municipalismo y la gestión local", añade.

"Es un acierto que sean las entidades locales, las administraciones más cercanas, las que se encarguen de distribuir el ingreso mínimo vital. Este gesto demuestra el respeto del Gobierno central de la autonomía local y el reconocimiento a la solvencia que los ayuntamientos hemos demostrado en la gestión de la emergencia sanitaria, como aliados estratégicos y fundamentales", resume Villalobos.

No obstante, se ha mostrado "sorprendido" cuando este domingo en la videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, Moreno ha pedido al presidente que sean las comunidades autónomas las que piloten y distribuyan la renta mínima, en detrimento de los ayuntamientos.

"No entiendo esta petición del presidente de la Junta, no la creo conveniente, e infravalora a las entidades locales. Es más, la Junta de Andalucía debería haber hecho lo mismo con la gestión de la tarjeta monedero, y no gestionarla a espaldas de los ayuntamientos y de los servicios sociales comunitarios. No tiene ningún sentido, y se ha demostrado que ha sido una fórmula totalmente desacertada", ha concluido.