La Diputación de Sevilla destaca el aumento de los ingresos propios de Opaef un 12,48%

El Consejo Rector del Organismo Autónomo encargado de la asistencia económica y fiscal a los municipios sevillanos ha sido informado este lunes sobre la liquidación del presupuesto de 2025 en lo que concierne al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), aprobada en el marco de la Resolución de la Presidencia 986/2026, de 20 de febrero, de Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos, correspondiente al ejercicio 2025.

Según una nota remitida por la institución provincial, como cifras más significativas en ese informe, los derechos reconocidos netos han ascendido a 36.070.772,83 euros (un 10,39 por ciento más que los 32,68 millones de 2024) y las obligaciones reconocidas netas han sumado 30.712.642,15 euros (un 2,86 por ciento más que los 29,86 millones de 2024).

Del total de obligaciones, 8.168.232 euros han correspondido a operaciones financieras (un 7,28 por ciento más que el ejercicio anterior) destinados fundamentalmente a colaborar en la línea FEAR para operaciones a corto plazo de los Ayuntamientos.

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones financieras han ascendido a 7.271.486,83 euros (un 20,29 por ciento menos que en 2024), mientras que los ingresos propios de la actividad alcanzaron 25.445.051,63 euros, un 12,48 por ciento más que en 2024, "lo que pone de manifiesto la eficiencia en la prestación de los servicios a los Ayuntamientos".

En ese apartado, las tasas por servicios han evolucionado todas positivamente, siendo la que más crecimiento ha experimentado la de inspección, que "prácticamente ha duplicado el resultado".

También se registran incrementos en la tasa de infracciones con vehículos (un 24,04 por ciento), gestión catastral (un 20,54 por ciento), recaudación ejecutiva a entes sin delegación (un 17,77 por ciento) y gestión tributaria (un 14,06 por ciento).

En términos absolutos, el mayor crecimiento lo experimenta la recaudación ejecutiva, que "vuelve a ser la principal fuente de ingresos del organismo", aunque la tasa de recaudación voluntaria, con un crecimiento del 4,59 por ciento, obtiene un resultado muy semejante.

Por otro lado, el remanente de Tesorería para gastos generales asciende a 54.081.383,86 euros, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Trlrhl "permitirá la financiación, en caso de ser necesario, de nuevos gastos en el presupuesto de 2026, en particular los derivados de los remanentes de créditos de 2025 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el Art. 47.1 del RD 500/1990".

Asimismo, la Diputación ha destacado la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos al cierre del ejercicio, conforme a lo dispuesto en la Ley de Bienes de las Entidades locales de Andalucía. En dicha rectificación se reflejan las altas y bajas de bienes y derechos propiedad de la entidad, como paso previo a la aprobación por el Pleno de la Diputación del inventario consolidado de los bienes de ésta y sus entidades dependientes.

En esa actualización, durante el ejercicio de 2025 se ha registrado el alta de cuarenta y cuatro bienes, siendo el más relevante la adquisición de un inmueble en Écija donde se ubicará la nueva oficina del Opaef en esa localidad.