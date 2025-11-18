Diputación de Sevilla destaca el papel de la Feria de Muestras de El Pedroso en el impulso de la Sierra Morena sevillana

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado este martes en El Pedroso la importancia que ha tenido la Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla en la difusión del potencial turístico y económico de la comarca, durante la presentación oficial de la que será su XXIX edición. En su visita al municipio, Fernández ha inaugurado además el nuevo Centro Juvenil y ha recorrido las instalaciones del futuro albergue turístico municipal, ambos proyectos financiados por la institución provincial.

"El Pedroso impulsa proyectos que encajan con la filosofía de un municipio que quiere preservar su esencia rural sin renunciar a su creciente potencial turístico", ha afirmado el presidente según una nota emitida por la institución provincial, a la par que ha enmarcado que la localidad fue pionera hace 29 años con su feria de muestras, "con la que logró abrir sus puertas al mundo y proyectar el valor del Parque Natural de la Sierra Morena y sus productos únicos".

Ha asegurado asimismo que toda la comarca se beneficia del impulso generado por un evento ya consolidado como cita de referencia en la provincia.

La nueva edición de la feria, se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre. Contará con 143 expositores distribuidos entre las calles del municipio, el mercado de abastos, el recinto ferial y el pabellón deportivo, donde ha tenido lugar la presentación. En el acto ha participado también el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, quien ha agradecido el apoyo de la Diputación.

El Ayuntamiento facilitará la asistencia a la feria cofinanciando autobuses y trenes diarios especiales desde Sevilla, que, sumados a la oferta habitual, pondrán más de 3.000 plazas a disposición de los interesados. Las reservas pueden realizarse a través de la Oficina de Turismo.

Fernández ha señalado que atraer visitantes y dar visibilidad a los productos locales son estrategias efectivas para combatir la despoblación, junto con la mejora de los servicios y equipamientos públicos. "Supone ofrecer oportunidades y abrir el camino para nuevos desarrollos económicos", ha señalado.

Entre esos equipamientos figura el Centro Juvenil inaugurado este martes, cuya reforma y equipamiento ha sido financiada a través del Plan Más Sevilla, fondo del que proceden también las inversiones para el futuro albergue turístico municipal, cuya puesta en marcha está prevista próximamente.

En total, El Pedroso ha recibido más de 324.300 euros del Plan Más Sevilla. Estas inversiones han permitido, además, la reforma del CEIP Cervantes; la adecuación de una pista de futbito en la Barriada El Corcho; la mejora del parque de Los Monteros; la reforma del edificio municipal de Servicios Sociales; la adaptación de un edificio municipal para vivienda social; la instalación de placas solares; la mejora de la iluminación en varias calles; y la habilitación de un punto de recarga para vehículos eléctricos.

"Todas estas actuaciones son ejemplos de cómo fijar población al territorio mediante proyectos útiles, estratégicos y sostenibles", ha añadido Fernández, quien ha subrayado que la Sierra Morena es un territorio prioritario para la Diputación, que seguirá trabajando para equipararlo en servicios básicos y continuar impulsando la innovación.