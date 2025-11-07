Diputación de Sevilla destina 450.000 euros para reparar 3,7 kilómetros de la SE-4117 entre Carmona-Guadajoz

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha invertido 450.000 euros para reparar 3.750 metros del firme de la carretera SE-4117, que va desde Carmona a la Estación de Guadajoz, obras que se han finalizado con fondos de la Fase 1 de la Programación Inversora Trienal 25-27 (PIT 25-27).

Se trata de la continuación de una primera inversión que, en conjunto, han permitido mejorar esta vía. Así, con cargo a las Inversiones del año 2022, se adjudicaron mejoras de firme por importe de 301.290 euros y, ya el pasado 2024, se licitaron estos 450.000 euros para unas obras que se iniciaron a finales de ese mismo año y que se han terminado con los fondos del PIT 25-27, ha explicado la diputada provincial Teresa Jiménez en una nota de prensa.

La diputada ha visitado el enclave como parte de la programación de visitas a las inversiones que se desarrollan a través del Área de Cohesión Territorial. Jiménez ha puesto el foco en la importancia del PIT, "que es el primer instrumento de planificación trienal con el que la Diputación aborda una estrategia a medio-largo plazo de inversiones en su red viaria, con un esfuerzo financiero de 40 millones de euros hasta el 2027".

"Se da la circunstancia, que esta carretera fue la primera que visitaba Javier Fernández como presidente de la Diputación en 2023 y me parece satisfactorio que podamos presentar ya a la ciudadanía la ejecución de esas actuaciones que programamos en el Área durante aquella visita, con una evidente mejora tanto de la calidad de servicio como de la seguridad vial", ha añadido.

La carretera SE-4117 se encuentra enclavada en el término municipal de Carmona, situada en una cota de Los Alcores, dominando la Vega del Corbones y a 30 km de la capital andaluza. Tiene una longitud total de 12,600 km y una plataforma de calzada de 8,00m formada por carriles, con doble sentido de circulación.

En cuanto a las obras, se ha procedido a extender una capa asfáltica a lo largo de los 3.750m y en un ancho de 8.00m, extendida sobre un riego de adherencia. A ello se ha añadido lógicamente la correcta señalización horizontal, a través de una marca vial de 15 cm de anchura, con pintura termoplástica en caliente de dos componentes, reflectante, delimitando los carriles de los arcenes, y otra marca vial de 10 cm de anchura en el eje central de la carretera.