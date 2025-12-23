Diputación Sevilla edita un libro catálogo sobre la exposición de Pérez Tapias 'La pintura del lugar. Viajes y paisaje'

Presentación del libro de la exposición de Pérez Tapias. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha editado un libro catálogo sobre la exposición de José Manuel Pérez Tapias, 'La pintura del lugar. Viajes y paisajes'.

En la presetación del libro, el diputado Casimiro Fernández ha recibido al artista y al comisario de la muestra, Pepe Yñiguez, así como a Carmen Aranguren, marchante y galerista de arte, y Miguel Ángel Rivero, profesor de Estética de la Universidad de Sevilla, ambos responsables de textos incluidos en el catálogo.

Según una nota remitida por la institución provincial, El libro catálogo recoge textos de Pérez Tapias y del comisario Yñiguez y un corpus fotográfico del que son autores el recientemente fallecido Claudio del Campo y Marcelino de Fuentes Navarta, así como fotografías procedentes del Archivo de Pérez Tapias.

El diseño ha corrido a cargo de María Victoria Ruiz de Prado, del Estudio Diagrama, y la coordinación del proyecto es de Margarita Ruiz- Acal, responsable de Artes Plásticas y Exposiciones de la Diputación.

Por su parte, Fernández ha destacado la figura Pérez Tapias y el papel de la Diputación "con la difusión del arte contemporáneo y, en este caso, con el libro catálogo nuestro objetivo es sumar desde la palabra y desde la imagen a ese territorio emocional de observación, memoria y contemplación, que la exposición propone", ha dicho afirmado.

La Diputación ha señalado que la lectura del libro catálogo aportará a la persona que haya visitado o vaya a visitar la muestra "una dimensión más amplia de la misma", a través de artículos en los que se analizan las diferentes facetas de la obra de Pérez Tapias y en los que el propio artista describe su trabajo en 'Dibujar viajando, viajar dibujando'.

'La pintura del lugar. Viajes y paisajes' presenta pinturas y dibujos del artista José Manuel Pérez Tapias realizados a lo largo de la última década, como resultado de su pasión por el dibujo y la pintura del natural. Es una muestra centrada en el paisaje y el viaje desde un profundo conocimiento del género paisajístico, algo muy presente desde siempre en la obra de José Manuel Pérez Tapias, pero que se ha acentuado en los últimos diez años.

La muestra se podrá visitar en la Sala Triunfo hasta febrero de 2026, y en la obra expuesta se va a poder contemplar el mundo propio en el que Pérez Tapias exhibe un prodigioso virtuosismo, que quiere revisar y actualizar.

El proyecto continúa la revisión de su sentido del paisaje, que tuvo una primera muestra, "Las formas del paisaje. Del bosque a la ribera", a finales de 2023 en el Museo de Alcalá de Guadaíra y la posterior itinerancia por otros pueblos de la provincia.

Esa exposición estaba centrada en los dibujos realizado por el artista en sus viajes por países como Grecia, Italia, Portugal, Francia o Estados Unidos y por numerosos enclaves paisajísticos de España con predominio de lugares y comarcas de la provincia de Sevilla.

En 'La pintura del lugar', José Manuel Pérez Tapias recoge algunos de esos dibujos y otros más recientes, como la extraordinaria serie dedicada a los paisajes de las riberas del río Viar a su paso por Cantillana. Además, enriquece las pinturas expuestas entonces con obras recientes e incluye series inéditas, como las dedicadas a paisajes del Algarve o la que recrea la idea del paisaje mediterráneo. Entre las novedades, destacan las obras de grandes formatos dedicadas al sevillano Parque de María Luisa, convertido en una suerte de jardín particular.