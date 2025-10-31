Diputación de Sevilla edita el libro que recoge la historia y patrimonio de la hermandad del Cerro del Águila

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, hace entrega del libro sobre la hermandad del Cerro del Águila al hermano mayor de la corporación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha entregado este jueves una edición del libro 'El Cerro. Historia y Patrimonio de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores' a la corporación. Se trata de una obra coral coordinada por el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Juan Bermúdez Requena, editada por la propia Hermandad y la insstitución provincial, con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur.

Según una nota de prensa remitida por la Diputación, el presidente de la institución, Javier Fernández, fue el encargado de hacer la entrega a la corporación en la Parroquia de Nuetra Señora de los Dolores. Un hecho que "refuerza el vínculo" entre la hermandad y la Diputación, ya que uno de sus titulares, el Cristo del Desamparo y Abandono, forma parte del patrimonio provincial y fue cedido a la corporación.

En esta línea, Fernández ha destacado que la presencia de la imagen "permite que todos los pueblos de la provincia estén representados en esta iglesia y en este barrio". Asimismo ha reseñado el papel de los vecinos del Cerro del Águila. "Este barrio representa ese espíritu de comunidad que define a nuestra tierra y a nuestra gente", ha señalado.

En el libro, se documenta el devenir histórico de la cofradía, su patrimonio artístico y ornamental, con la aportación de datos y fotografías inéditas. Con más de 600 páginas y dos tomos, la obra ha visto la luz en la Imprenta de la Diputación de Sevilla.

La publicación recoge los estudios de un destacado grupo de profesores universitarios e investigadores, como José Fernández López, José Roda Peña, Andrés Luque Teruel, Juan Manuel Miñarro López. Juan Manuel Bermúdez Requena, Pedro Manuel Martínez Lara, Francisco S. Ros González, Antonio J. Santos Márquez, Francisco Manuel Delgado Aboza, Rafael Jiménez Sampedro, Joaquín de la Peña Fernández, Miguel Cruz Giráldez, Rafael Bermúdez Medina, Francisco Javier Sánchez de los Reyes, Antonio García Rodríguez y Francisco Javier Salguero Mejías.

En el aparato gráfico destaca la aportación de Rafael Alcázar Otero, Domingo Pozo Morón, o Gabriel Solís Carvajal, entre otros fotógrafos cofrades, como el autor de la portada Luis Selvático.