Diputación de Sevilla emplea 200.000 euros en reforzar atención educativa en menores con discapacidad en zonas rurales

El presidente de la Diputación, con el alcalde de Brenes, en un acto de colaboración con la fundación TAS celebrado en el municipio sevillano. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

BRENES (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha firmado en Brenes un convenio con Jorge Barrera, alcalde del municipio y presidente de la fundación TAS (Trabajo, Asistencia y Superación de barreras para personas con discapacidades) para dar continuidad al proyecto 'Apoyo pedagógico para niños, niñas y jóvenes con discapacidad de las zonas rurales de la provincia', que se desarrolla en una docena de municipios.

La Diputación colabora desde 2009 con esta iniciativa, que tiene como objetivo favorecer el desarrollo académico, social y emocional de menores y jóvenes con discapacidad mediante la implantación de estrategias inclusivas y personalizadas que potencien sus habilidades, refuercen su autonomía y acompañen su proceso educativo, remarca la institución provincial en una nota de prensa.

"Para la Diputación, este convenio es una apuesta estratégica por la cohesión social y la igualdad real", ha señalado Fernández, al tiempo que ha recordado la importancia de trabajar con quienes más conocen las necesidades del colectivo en cada territorio. "La Fundación TAS no solo presta servicios, sino que crea comunidad, coordina recursos y demuestra que la inclusión es posible incluso donde antes parecía difícil. Eso le da un valor añadido extraordinario a este acuerdo", ha insistido.

Su modelo, que reconoce el papel de las familias y promueve la inclusión desde cada comunidad, es "exportable y replicable". "Por eso, esta colaboración tiene un impacto tan importante: es una inversión en talento, dignidad y desarrollo rural, no un gasto social".

Los municipios en los que se actuará son Alcalá del Río, Alcolea del Río, La Algaba, Aznalcóllar, Brenes, Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, Gerena, Lora del Río, Tocina y Villaverde del Río. En cuanto al presupuesto del programa, asciende a 247.296 euros, de los que la Diputación, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, aporta 200.000 y el resto lo asume la Fundación TAS.

El presidente ha recordado que en el último año y medio, el organismo provincial ha apostado por colaborar de forma más estrecha y aumentar el apoyo al tejido asociativo y al tercer sector, como aliados para la dinamización, la plena inclusión y la igualdad de oportunidades.

"En 2025 destinamos casi 3 millones de euros a colectivos culturales y sociales, otros 825.000 euros a entidades del tercer sector y más de 600.000 euros en ayudas directas al deporte". Para 2026, se incrementan todas esas partidas "porque trabajar con entidades sociales nos permite llegar donde más se necesita y hacerlo con eficacia y cercanía".

Por su parte, Barrera ha agradecido tras la firma "el compromiso" de la Diputación y del presidente con la Fundación TAS, de la que ha destacado que tras casi 25 años de trayectoria se ha convertido "en un referente a nivel provincial y autonómico" por su trabajo a favor de la igualdad de oportunidades y con una atención cercana y de calidad a las personas con discapacidad. El regidor también ha instado a los ayuntamientos a seguir dando un apoyo "firme y contundente" a la entidad.

INTERVENCIONES ADAPTADAS CON UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

El programa con la Fundación TAS contempla el diseño y puesta en marcha de intervenciones pedagógicas adaptadas, el uso de recursos didácticos accesibles y la realización de actividades específicas que respondan a las necesidades individuales. Incluye acciones de formación para docentes, personas cuidadoras y familias, orientadas a promover la participación activa y la continuidad del aprendizaje.

Junto a ello, desarrolla dinámicas grupales, actividades recreativas y proyectos colaborativos con la comunidad, con el objetivo de fomentar la integración social y la autoestima de estos niños y niñas.

La Fundación TAS es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, constituida 2002 con el objetivo de trabajar y aportar nuevos recursos para las personas con discapacidad en las zonas rurales y ofreciendo, además, otros servicios de atención a los diferentes colectivos en riesgo de exclusión social.

Su trayectoria se inicia en el año 1997, cuando fue pionera en la puesta en marcha de un programa de intervención multisectorial, coordinado con los distintos recursos existentes (salud, educación) y orientado a fomentar la participación social mediante un enfoque interdisciplinar.

La misión de la Fundación TAS se centra en favorecer una vida plena, participativa e inclusiva para la personas con diversas capacidades o trastornos del desarrollo y sus familias en el entorno rural, a través de una atención individualizada, inclusiva y adaptada a las necesidades de cada etapa vital, con la implicación solidaria de voluntariado y otros agentes sociales de la comunidad.