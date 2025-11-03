La Diputación de Sevilla ensalza "el legado de 20 años de gestión" del exalcalde de Umbrete Joaquín Fernández Garro

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante el homenaje al exalcalde de Umbrete Joaquín Fernández Garro. - Rocío Ruz - Europa Press

El mandatario provincial asiste a la presentación del retrato del exregidor

UMBRETE (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, asistió el viernes en el Ayuntamiento de Umbrete al acto de presentación del retrato del exalcalde Joaquín Fernández Garro, quien ocupó ese cargo en el municipio durante 20 años, hasta 2023, y miembro de la Corporación local durante un total de 28.

El acto, celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento umbreteño, contó con la presencia del actual alcalde, José Llorente, junto al propio Fernández Garro, familiares, vecinos y alcaldes de la comarca, que quisieron acompañar "al que ha sido una figura clave en la historia reciente de la localidad", como recordó Javier Fernández, en un encuentro en el que se reivindicó el "papel del municipalismo" en la transformación de los pueblos, informa en una nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación destacó la huella que Joaquín Fernández Garro ha dejado en Umbrete. "Qué bonito tiene que ser que te consideren profeta en tu tierra. Eso es exactamente lo que celebra Umbrete con Joaquín Fernández Garro: el reconocimiento sincero de su gente, la gratitud de su pueblo y la permanencia de su legado", afirmó.

"Has tenido la capacidad de convertir a tu pueblo en un referente en el Aljarafe, modernizarlo y adaptarlo a los tiempos pero teniendo como base que no perdiera su identidad, sus costumbres, sus tradiciones y lo que significa ser de pueblo. Ese equilibrio es una de las grandes señas de lo que ha significado Joaquín Fernández Garro como alcalde de Umbrete", añadió el mandatario provincial. "El retrato simboliza una forma de ver la política cercana y honesta".

Por su parte, el exregidor recordó que ser alcalde fue la forma de encontró de agradecer a todo el pueblo de Umbrete y a sus colectivos el "vendaval de solidaridad" que tuvieron con él, siendo niño, y con su familia, cuando una hermanda padeció una grave enfermedad y sus padres se arruinaron para tratarla.

"Ser alcalde de mi pueblo ha sido una de las mejores cosas que han pasado en la vida y tengo la satisfacción de estar convencido que, después del trabajo que hicimos todos durante esos 20 años, hemos sido capaces de dejar un pueblo mucho mejor del que recibimos", subrayó el ya exregidor.