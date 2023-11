La Diputación de Sevilla entrega este domingo los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla entrega este próximo domingo 26 los galardones a las almazaras ganadoras de los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la Provincia de Sevilla en un acto que tendrá lugar en la sede provincial a las 11,00 horas en el marco de la 'Feria del pan, aceite y aceituna y productos ecológicos'.

"Desde la Diputación, queremos dar visibilidad a la excelencia y apostar por todo un sector. Un sector que, por cierto, está realizando grandes esfuerzos. La producción de aceite no es fácil, la situación de sequía de la provincia la complica aún más y, por qué no decirlo, los juegos del mercado no acompañan. Ésta es la razón de ser de la convocatoria de estos Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la Provincia de Sevilla en sus diferentes modalidades", ha reflexionado el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez.

Estos premios son de los más longevos de España en la materia que, en el caso del Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia de Sevilla alcanza esta campaña 2022-2023 su XXV edición, mientras que el Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de las Sierras de Sevilla cuenta ya con XV ediciones y III el Premio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico de la Provincia de Sevilla.

Gonzalo Domínguez, junto con el secretario general de la Diputación, Fernando Fernández Figueroa, hacían público el pasado mes de septiembre el fallo del Jurado de expertos, tras la cata a ciegas celebrada en el mes de junio entre los productos de las almazaras que se presentaban a las diferentes modalidades de estos premios, ha recordado la Diputación en una nota de prensa.

El aceite presentado por la almazara Molino de Genil, S.L de la localidad sevillana de Écija se ha impuesto como el Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia. El accésit ha correspondido a la Sociedad Cooperativa Agraria San Sebastián, de Guadalcanal, que también ha obtenido el Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Sierra. Por último, el galardón al Mejor Aceite Ecológico de la campaña 2022-2023 ha recaído en Segura y Gómez Ancestral SL, del municipio de Pedrera.

"Por primera vez y aunque no aparece recogido en las bases esta posibilidad, el jurado ha querido otorgar en la modalidad de Mejor Aceite Ecológico una Especial Mención por su calidad al aceite presentado por Escalera Álvarez S.A.T, de La Roda de Andalucía, una empresa familiar que ha presentado un producto que ha mimado mucho", ha remarcado la Diputación.

En opinión de Gonzalo Domínguez, "las almazaras premiadas son además un ejemplo de resiliencia, de calidad, de esmero, desde la selección de las aceitunas en el olivo hasta el mismo envasado. En la Diputación, como convocantes de estos certámenes, estamos orgullosos y agradecidos de su participación y su compromiso".

Para el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, "junto a los beneficios para la dieta y la salud, también tenemos que destacar otras importantes contribuciones que el olivar aporta a la provincia. El primero, la lucha contra el cambio climático, en la que es un importante aliado, al igual que es aliado contra el fuego. El olivar presta también servicios para la biodiversidad y la conservación del ecosistema; contribuye al mantenimiento de la riqueza de las variedades autóctonas de aceituna de Sevilla, que son muchas, y forma parte de la identidad de la provincia".

"Y, muy importante --ha apostillado--: contribuye al freno de la despoblación en la Sevilla rural. La multitud de almazaras existentes son determinantes en la fijación de habitantes al territorio por el mantenimiento y creación de empleo. Justamente, como ejemplo, en las áreas de sierra, en las que la mecanización del vareo es más complicada, se necesita más mano de obra durante la campaña de recolección".