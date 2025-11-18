Diputación de Sevilla evalúa los daños en las vías de la provincia por la borrasca Claudia y prepara intervenciones

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez Rodríguez, ha visitado este martes una de las zona afectadas, desde El Castillo de las Guardas a La Puebla de los Infantes, por la borrasca Claudia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez Rodríguez, ha visitado este martes una de las zona afectadas, desde El Castillo de las Guardas a La Puebla de los Infantes, por la borrasca Claudia.

Según ha indicado la Diputación de Sevilla en una nota, a los daños iniciales ya detectados se sucederán en los próximos días una detección adicional de los "que suelen emerger en los días posteriores". Esta nueva evaluación depende de exámenes visuales o colapsos sobrevenidos sobre los que el "Servicio de Carreteras de la Diputación estará muy pendiente los próximos días", según ha declarado la diputada.

Jiménez ha indicado que se está estudiando reparaciones en la VIA 316 en las inmediaciones de El Castillo de las Guardas; reparaciones en la SE 5403, por desplomes de los muretes de protección respecto al arroyo; y reparaciones por hundimiento de una zona de obra de fábrica, en la SE 7103 que va de La Puebla de los Infantes a Constantina.

Por su parte, el alcalde de El Castillo de las Guardas y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha destacado "la gran afectación de la borrasca en toda esa zona", y ha agradecido "la inmediatez con la que ha actuado el Servicio de Carreteras Provinciales y el Área de Cohesión Territorial".

En las restantes zonas de la provincia ha habido algunos cortes por embalsamiento de agua u otras circunstancias, algunos ya solucionados y otras en proceso. Desde el Servicio aseguran que "se está trabajando para su restablecimiento a la mayor brevedad".

En concreto se ha hecho referencia a la SE 3201 del Viso del Alcor a Tocina (Los Rosales) y a la SE 3105, cuyo trayecto discurre por una zona entre Carmona y Brenes, ambas cerradas y reabiertas el domingo. La SE 4108, que va de Arahal a Carmona, ha estado cerrada todo el fin de semana. Actualmente se está valorando la magnitud de los daños para determinar la forma de corregir las deficiencias y evaluar la intervención final.

Por su parte, la SE 3102, ha sufrido cortes por crecida de un arroyo en Sevilla capital, dirección Torre del Judío; y las VÍA 225 y VÍA 226, entre Marchena, Fuentes de Andalucía y Carmona, están cortadas a causa de la invasión de barro en calzada. La SE- 9104 en Cañada Rosal, también está cortada por las inclemencias del temporal.