La Diputación de Sevilla explora vías de colaboración con la Federación Andaluza de Fútbol

El presidente de la Diputación, en el centro, recibe a la nueva directiva de la Federación Andaluza de Fútbol. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El presidente provincial recibe a la nueva directiva del organismo deportivo

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto al diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández, ha recibido en visita institucional a la nueva directiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), federación territorial más grande de Europa en número de fichas.

La reunión, enmarcada como visita de cortesía, ha servido para presentar el proyecto 'Universo RFAF', que abarca todos los ámbitos del fútbol andaluz y que busca implicar a instituciones públicas en su desarrollo y difusión, informa en una nota de prensa.

La Diputación ha mostrado su disposición a colaborar con la Federación, especialmente en acciones orientadas a la promoción del fútbol base y la dimensión social y formativa del deporte. En este sentido, se ha dado a conocer una innovadora propuesta para el fomento del fútbol base a través de redes sociales, que contempla la instalación de cámaras para la grabación de partidos, con el objetivo de dar visibilidad al talento joven y promover valores educativos y deportivos.

Asimismo, ambas entidades han establecido vías de colaboración para la organización de eventos anuales de carácter especial, que refuercen el papel del deporte como herramienta de cohesión social, participación ciudadana y promoción cultural.

Por parte de la RFAF han participado en el encuentro su presidente, Pedro Curtido; Pedro Borrás, presidente-delegado de la RFAF en Sevilla; Pedro González Segura, director general de la RFAF; y Luis Medina Cantalejo, responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la RFAF.

Como cierre simbólico del encuentro, los representantes de la RFAF hicieron entrega de una camiseta oficial de la Federación tanto al presidente como al diputado, como muestra de agradecimiento y compromiso mutuo.