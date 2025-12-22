La Diputación de Sevilla financiara junto al Ayuntamiento de Lebrija la construcción de 28 nuevas viviendas

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández durante la visita a la localidad de Lebrija. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LEBRIJA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla va a financiar junto al Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) la construcción de 28 nuevas públicas en régimen general destinadas a la venta en el municipio.

Según una nota remitida por la institución provincial, esta actuación se enmarca dentro de la línea 2 de ayudas provinciales para la promoción de vivienda pública y supone "un importante avance en las políticas municipales de acceso a la vivienda".

El alcalde de la ciudad, Pepe Barroso, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, han mantenido este sábado una reunión de trabajo en la que se han abordado distintos asuntos de interés municipal, entre ellos el impulso a estas promociones de vivienda y otras inversiones estratégicas para la ciudad.

Además del programa de vivienda pública, la Diputación apoya la construcción de la nueva Jefatura de la Policía Local y la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales y la implantación de placas solares de autoconsumo.

Estas 28 viviendas se van a distribuir en cinco actuaciones ubicadas en distintos puntos del municipio. Por un lado, cuatro viviendas en la calle San Francisco por valor 526.157,76 euros (200.000 euros Diputación), cuatro viviendas en la Calle Tormes por valor de 484.574,76 euros (200.000 euros de Diputación) y cinco viviendas en la calle Navia con un coste de 635.145,00 euros, subvencionados con 250.000 euros por la Diputación.

Por otro lado, la construcción de ocho viviendas públicas en la calle Andrés Sánchez de Alva esquina calle Victoria con un presupuesto de 975.668,22 euros, una subvención de 400.000 euros. También siete viviendas en la Calle Juan Peña "El Lebrijano", con un presupuesto estimado de 962.906,34 euros, de los que 350.000 euros corresponden a la subvención provincial.

En conjunto, estas actuaciones suponen una inversión global aproximada de 3,58 millones de euros, con una subvención total de la Diputación de Sevilla de 1,4 millones de euros, "reafirmando el compromiso conjunto de ambas administraciones con el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano sostenible de Lebrija".

Por su parte, el alcalde ha destacado que este programa de vivienda pública es "una respuesta directa a una de las principales necesidades de la ciudadanía y un ejemplo de colaboración institucional eficaz al servicio del interés general".

Asimismo, Javier Fernández ha subrayado que "el urbanismo público debe convertirse en eje estratégico para solventar el problema de la vivienda". "Hay que poner suelo público en juego para rebajar precios y evitar la especulación y, así, colocar la accesibilidad a una vivienda como prioridad absoluta de la política", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que "la vivienda debe ser un bien básico, no un lujo. Y desde ese enfoque, una VPO no debe superar el 33% de los ingresos familiares y para ello practicamos esta política de subvenciones directas, movilizando 70 millones de euros en 31 municipios para construir entre 1.200 y 1.500 viviendas'.