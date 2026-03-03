La Diputación de Sevilla homenajea a Nano de Jerez este viernes en el cuarto certamen 'Historia viva del flamenco'

Archivo - Imagen de recurso de una actuación flamenca. - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla homenajea a Nano de Jerez este viernes, 6 de marzo, a las 20,30 horas, en el cuarto certamen 'Historia viva del flamenco', que impulsa el Área de Cultura y Ciudadanía. Será a lo largo de una velada flamenca en el Teatro Los Remedios, para la que el público sevillano ha agotado ya las invitaciones que se habían puesto a disposición desde el pasado día 23 de febrero.

Esta cuarta edición también contará con José Suárez 'Torombo' para presentar la gala y con un cartel que sube al escenario a los siguientes artistas: la bailaora lebrijana Concha Vargas, considerada una de las más puras del flamenco actual; 'Cancanilla de Málaga', nombre artístico de Sebastián Heredia; el maestro trianero Juan José Amador; Herminia Borja; el guitarrista Antonio Carrión, de Mairena del Alcor, y el también guitarrista Antonio Moya, nacido en Nimes (Francia), "músico, políglota y figura esencial del acompañamiento al cante".

En este certamen colaborará el palaciego 'Juanelo', descendiente de una familia de cantaores flamencos y con una carrera en la que destaca "la pureza de su cante, que es austero y profundamente ortodoxo".

'Historia viva del Flamenco' es un festival de carácter anual con el que la institución provincial "pone en valor a las personalidades veteranas de este arte", a aquellos artistas que forman ya parte de la historia del flamenco. "Un certamen que viene a reforzar la importancia del flamenco en la programación cultural de la Diputación, con más de 150 actuaciones a lo largo del año distribuidas en todos sus circuitos y programas culturales, además de la producción de 'Duende', festival de carácter bienal y que en su primera edición ha contado con 15 sedes en la provincia".