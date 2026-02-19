Diputación de Sevilla impulsa un estudio sobre la participación de las mujeres trabajadoras autónomas en el ámbito rural

Presentación en La Luisiana (Sevilla) el estudio 'Mujeres Trabajadoras Autónomas en el Ámbito Rural de la Provincia de Sevilla', elaborado por la Diputación de Sevilla y UPTA. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha presentado este jueves en la localidad de La Luisiana el estudio 'Mujeres Trabajadoras Autónomas en el Ámbito Rural de la Provincia de Sevilla', elaborado en colaboración con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA España).

El acto, celebrado en la Casa de la Cultura del municipio, ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; la alcaldesa de La Luisiana, Mª del Valle Espinosa; la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, Encarnación Fuentes, y la responsable institucional y jurídica de UPTA, Inés Mazuela Rosado, según ha informado la institución provincial en una nota.

Cerca de un centenar de personas han asistido a la jornada en su mayoría mujeres emprendedoras rurales procedentes de distintos municipios de la provincia, junto a representantes institucionales y personal técnico vinculado al desarrollo local. Tras las intervenciones institucionales, la sesión ha incluido la presentación técnica del informe y una mesa redonda con la participación de emprendedoras de distintos municipios sevillanos que han compartido sus experiencias empresariales en el medio rural.

Al hilo la Diputación ha detallado que el estudio tiene como objetivo "poner en valor y dar visibilidad a las mujeres trabajadoras autónomas que desarrollan su actividad económica y profesional en el medio rural sevillano", destacando "el emprendimiento femenino como herramienta estratégica para fijar población al territorio y fortalecer el desarrollo económico y social de los municipios".

Para Rodríguez Hans este estudio es "mucho más" que un documento técnico; "es un reconocimiento necesario a una realidad que sostiene nuestros pueblos: la de las mujeres trabajadoras autónomas del medio rural sevillano". Asimismo, ha señalado que "si queremos pueblos vivos, necesitamos oportunidades y talento. Y ese talento tiene rostro de mujer".

Además, el vicepresidente de Prodetur ha añadido que apostar por las mujeres autónomas rurales es "apostar por el futuro de la provincia".

UN DOCUMENTO QUE RADIOGRAFÍA EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO RURAL

El informe combina análisis documental y trabajo de campo, con entrevistas a mujeres autónomas de distintos sectores y municipios rurales de la provincia. El estudio confirma que el emprendimiento femenino desempeña "un papel cada vez más relevante en la economía sevillana y representa casi la mitad de las nuevas altas de personas trabajadoras autónomas en la provincia".

Entre los datos más significativos destaca que más del 60 % de las mujeres entrevistadas se marcharon en su momento de su localidad para estudiar o trabajar en entornos urbanos y decidieron regresar posteriormente para emprender en su municipio de origen.

A su juicio, este retorno evidencia el fuerte vínculo con el territorio y el papel del autoempleo como vía para generar oportunidades en el medio rural. La mayoría de los proyectos se concentran en el sector servicios, especialmente en el comercio de proximidad y los servicios profesionales, aunque el estudio constata también una creciente presencia femenina en sectores tradicionalmente masculinizados como la agricultura y la ganadería.

La media de antigüedad de los negocios se sitúa en torno a los 8 años, lo que refleja un grado significativo de consolidación empresarial. No obstante, el informe identifica también las principales dificultades a las que se enfrentan estas emprendedoras: barreras estructurales y formativas, brecha digital, dificultades de acceso a financiación y problemas de conciliación derivados de la doble jornada laboral que muchas mujeres asumen al compatibilizar su actividad empresarial con las responsabilidades familiares.

PROPUESTAS PARA REFORZAR EL TALENTO FEMENINO EN EL MEDIO RURAL

Junto al diagnóstico, el estudio incorpora una serie de propuestas orientadas a consolidar y fortalecer el emprendimiento femenino en los municipios sevillanos. Entre las medidas planteadas se encuentra la implantación de un plan integral de relevo generacional con protagonismo femenino, basado en el asesoramiento, la formación y la digitalización.

El informe aboga asimismo por mejorar el acceso a ayudas y recursos económicos adaptados a las necesidades reales de los proyectos rurales, así como por desarrollar políticas activas de autoempleo que incluyan acompañamiento en la fase de consolidación y diversificación de los negocios.

Del mismo modo, se plantea reforzar las redes de colaboración y el tejido asociativo en el ámbito rural, impulsar políticas efectivas de igualdad de oportunidades y avanzar en medidas que faciliten la conciliación, contribuyendo a reducir el impacto de la doble jornada y a fortalecer el tejido productivo femenino.