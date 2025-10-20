La Diputación de Sevilla impulsa la IV edición de 'No Solo Musas' y reclama programaciones culturales más igualitarias

El cartel del cuarto encuentro de 'No Solo Musas', que tendrá lugar entre el 27 y el 29 de octubre en Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla organiza los próximos días 27 y 28 de octubre el IV Encuentro de Mujeres de las Artes Escénicas 'No Solo Musas' con el objetivo de "incidir en la necesidad de tener en cuenta la mirada femenina a la hora de elaborar una programación cultural y de artes escénicas".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, durante las jornadas se trabajarán temas como la "importancia de tener programaciones más igualitarias" y lo que supone "tanto a nivel artístico como a nivel de desarrollo de los territorios".

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha declarado al respecto que "no se trata solo de empoderamiento de las artistas", sino de tener sobre el escenario a "referentes" que ayuden a "crear una sociedad mejor".

Asimismo, la Diputación ha apuntado que "la mayoría de las personas que conforman las audiencias de las Artes Escénicas son mujeres", una realidad que "también se aprecia" en la provincia, motivo por el que "cobra aún más sentido" contar con estas artistas.

En este sentido, la institución provincial ha animado "a todas las personas que deseen revisar sus posicionamientos y aportar en el camino a una sociedad más democrática, más representativa y más justa" a inscribirse en este encuentro a través de su página web hasta el 23 de octubre.

UNA PROGRAMACIÓN "DIVERSA Y CON NOMBRES PROPIOS"

'No Solo Musas' comienza el lunes, 27 de octubre, en la Casa de la Provincia de la Diputación a partir de las 9,30 horas, momento de acreditación de los presentes. Tras una breve presentación tendrá lugar la conferencia 'Mirar, narrar, existir', de la directora de cine, guionista y productora Laura Hojman.

A ella le seguirán a partir de las 12,00 horas la mesa redonda 'El circo, ¿territorio de mujeres?', moderada por la gestora cultural Saray Angulo, y en la que tomarán la palabra la artista circense Eva Escuder, la actriz y distribuidora Inma Juárez, y la payasa Gina Segura, también conocida como 'La Churry'.

A las 16,00 horas, en la mesa de diálogo 'Mujeres que lideran' estarán presentes la gerente de la Red Museística de Lugo, Encarna Lago, y la directora artística de MadFeria y asesora del Programa PICA, María de la Cruz Sánchez. La mentora de mujeres líderes, Mariana González, moderará la mesa.

La jornada finalizará con el espectáculo 'Las Mortero', de Estigma Teatro, en el Teatro La Fundición a las 18,00 horas, al que se podrá acceder "mostrando su acreditación en la puerta" y la cual contará con un coloquio en la finalización de la misma.

El martes, 28 de octubre, la jornada comenzará a las 10,00 horas con la mesa redonda 'Jóvenes y absolutamente preparadas', moderada por la gestora cultural Marta López y con la participación de la artista indisciplinar Ángeles Rusó, la actriz Lola Buzón, y la creadora escénica y actriz Ana Luna Moya.

Finalmente, sobre las 12,00 horas de la misma jornada cerrará el ciclo la conferencia 'Subversión y copla', a cargo de la periodista y divulgadora Lidia García.