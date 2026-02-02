La Diputación de Sevilla incorporará diez furgonetas al Consorcio de Bomberos este primer trimestre de 2026

El diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio, Gonzalo Domínguez, en su visita a las instalaciones de Syrsa Renault. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado la incorporación de diez furgonetas al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia, que serán entregadas y entrarán en servicio "en breve", a lo largo del primer trimestre del año.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, el diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio, Gonzalo Domínguez, ha visitado las instalaciones de Syrsa Renault en Sevilla para supervisar los trabajos de colocación de rotativos y vinilación corporativa de los vehículos adquiridos por la Diputación, con una inversión cercana al medio millón de euros.

La Diputación ha destacado que los modelos Renault Trafic de 130 CV están especialmente adaptados a las necesidades del personal operativo y permitirán mejorar tanto la movilidad como el apoyo logístico del Consorcio.