La Diputación de Sevilla invertirá más de medio millón en una primera fase de mejoras en el vivero de Miraflores

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, se ha reunido con los profesionales de la Diputación de Sevilla que trabajan en el Vivero Central de la institución, situado en la Carretera de Miraflores, para presentarles las mejoras que se van a ejecutar en el mismo, con una inversión para la primera fase cercana a los 529.000 euros.

De esta cantidad, 349.000 se invertirán en el inmueble conocido como 'los pisos' y otros 180.000 en el transformador eléctrico del complejo. El proyecto ha sido redactado por técnicos de Sevilla Activa. En el edificio de los pisos, destinado a la vivienda del guarda y usado como almacén y vestuario femenino, la intervención va a consistir en una clarificación de los espacios, con la modernización y actualización de todas las instalaciones, informa en una nota de prensa.

El edificio, que ahora consta de dos plantas, se dejará con una sola. Aunque conservará el perímetro y el muro intermedio de carga, se eliminará la compartimentación (muros y tabiques) de la zona principal, para crear un espacio más abierto y funcional. El objetivo de la intervención es resolver las condiciones de accesibilidad del inmueble, así como cumplir con las normativas vigentes tanto en esta materia como en la de seguridad contra incendios.

Durante el encuentro en el Vivero de la Diputación, el diputado ha tendido la mano a los trabajadores, para que planteen sus necesidades y las infraestructuras y mobiliario se adapten a su trabajo. Este Vivero de la Diputación de Sevilla se sitúa en la barriada sevillana de Valdezorras y es el más antiguo y el mayor de los viveros de la Diputación, con 30 hectáreas.

En el mismo, se producen y recrían plantas, tanto en contenedor como en bancales, para surtir a jardines municipales. Desde los viveros de la Diputación también se presta ayuda técnica y asesoramiento sobre la materia a los ayuntamientos.